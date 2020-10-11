|
Силовики рассекли колонну демонстрантов на две части, подходы к проспекту Независимости блокированы
11.10.2020 16:17 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 октября. Силовики с помощью водометов рассекли колонну демонстрантов на две части.
Александр Ярошевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 11 октября. Силовики с помощью водометов рассекли колонну демонстрантов на две части. Одна часть направилась по тротуарам ул. Немига в сторону ул....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)