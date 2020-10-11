Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. Силовики с помощью водометов рассекли колонну демонстрантов на две части.



Одна часть направилась по тротуарам ул. Немига в сторону ул. Володарского, где находится СИЗО № 1, вторую оттеснили в сторону Оперного театра.



Пути на проспект Независимости перекрыты в районе площади Свободы и на пересечении улиц Немига и Городской Вал. На Городском Валу, где расположено здание МВД, стоят силовики со щитами.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики рассекли колонну демонстрантов на две части, подходы к проспекту Независимости блокированы Минск, 11 октября. Силовики с помощью водометов рассекли колонну демонстрантов на две части. Одна часть направилась по тротуарам ул. Немига в сторону ул....

Александр Ярошевич, БелаПАН.