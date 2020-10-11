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В районе Немиги против мирных демонстрантов применили водометы, начались задержания  

11.10.2020 16:17 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. В районе пересечения улицы Немига с проспектом Победителей в Минске против мирных демонстрантов применяют водометы с желтой краской. Корреспондент БелаПАН видел два водомета.

Протестующие сконцентрировались в районе моста над Немигой, к ним идет колонна людей со стороны Троицкого предместья. Там был слышен взрыв — вероятно, светошумовой гранаты.  

Начались задержания. Людей задерживают выборочно, некоторых — отпускают. На Немиге находятся как минимум семь автозаков и милицейские микроавтобусы.  

По видео, которое сняли журналисты "Нашай Нiвы", видно, что некоторых задержанных на проспекте Победителей силовики жестко избивали ногами и дубинками.


Александр Ярошевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 октября. В районе пересечения улицы Немига с проспектом Победителей в Минске против мирных демонстрантов применяют водометы с желтой краской....
 
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