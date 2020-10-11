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В районе Немиги против мирных демонстрантов применили водометы, начались задержания
11.10.2020 16:17 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 октября. В районе пересечения улицы Немига с проспектом Победителей в Минске против мирных демонстрантов применяют водометы с желтой краской. Корреспондент БелаПАН видел два водомета.
Александр Ярошевич, БелаПАН.
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Минск, 11 октября. В районе пересечения улицы Немига с проспектом Победителей в Минске против мирных демонстрантов применяют водометы с желтой краской....
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