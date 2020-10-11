Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. В районе пересечения улицы Немига с проспектом Победителей в Минске против мирных демонстрантов применяют водометы с желтой краской. Корреспондент БелаПАН видел два водомета.



Протестующие сконцентрировались в районе моста над Немигой, к ним идет колонна людей со стороны Троицкого предместья. Там был слышен взрыв — вероятно, светошумовой гранаты.



Начались задержания. Людей задерживают выборочно, некоторых — отпускают. На Немиге находятся как минимум семь автозаков и милицейские микроавтобусы.



По видео, которое сняли журналисты "Нашай Нiвы", видно, что некоторых задержанных на проспекте Победителей силовики жестко избивали ногами и дубинками.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В районе Немиги против мирных демонстрантов применили водометы, начались задержания Минск, 11 октября. В районе пересечения улицы Немига с проспектом Победителей в Минске против мирных демонстрантов применяют водометы с желтой краской....

Александр Ярошевич, БелаПАН.