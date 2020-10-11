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РФ готова быть посредником в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе

11.10.2020 17:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Телефонный разговор глав МИД Мевлета Чавушоглу с его российским коллегой Сергеем Лавровым состоялся в воскресенье по инициативе турецкой стороны.

© Sputnik
Карабах благодарен России и Минской группе за посреднические усилия

Ранее стало известно, что в результате переговоров в российской столице Армения и Азербайджан пришли к соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября

"В ходе беседы произошел обмен мнениями по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, складывающейся по итогам трехсторонних переговоров в Москве 9-10 октября", – рассказали в пресс-службе МИД РФ.

Министры иностранных дел России и Турции отметили, что необходимо неукоснительно выполнять все положения совместного заявления РФ, Азербайджана и Армении, озвученного 10 октября.

"С российской стороны подтверждена готовность к продолжению активных посреднических усилий, направленных на достижение нагорно-карабахского урегулирования, с учетом положений Московского заявления", – подчеркнули в МИД РФ.

Как это было?

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Президент НКР Араик Арутюнян заявил, что процесс обмена пленными и телами погибших должен был начаться на линии соприкосновения в Карабахе при посредничестве Международного комитета Красного креста уже в воскресенье, но Баку безразличен к этому вопросу.

"Процесс должен был начаться уже сегодня при посредничестве и в соответствии с критериями МККК. Это (затягивание процесса – Sputnik) в очередной раз свидетельствует об отношении властей Азербайджана к собственному народу, соотечественникам, к телам погибших, безразличии", – сказал Арутюнян.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где – военное положение.

 
Теги: Минск
 
 
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В ночь на субботу Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября.
 
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