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В районе Кальварийского кладбища демонстрантов разгоняли водометом

11.10.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. Несколько тысяч человек собралось возле Кальварийского кладбища.

Как сообщает корреспондент БелаПАН, туда стянуто много военной спецтехники. Против мирных демонстрантов вновь применили водомет. Люди пытались пройти к метро "Пушкинская", но их оттеснили в противоположную сторону, к станции метро "Молодежная".

 


Ян Авсеюшкин, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 октября. Несколько тысяч человек собралось возле Кальварийского кладбища. Как сообщает корреспондент БелаПАН, туда стянуто много военной спецтехники....
 
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