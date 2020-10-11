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В районе Кальварийского кладбища демонстрантов разгоняли водометом
11.10.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 октября. Несколько тысяч человек собралось возле Кальварийского кладбища.
Ян Авсеюшкин, БелаПАН.
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Минск, 11 октября. Несколько тысяч человек собралось возле Кальварийского кладбища. Как сообщает корреспондент БелаПАН, туда стянуто много военной спецтехники....
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