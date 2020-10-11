Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. Несколько тысяч человек собралось возле Кальварийского кладбища.



Как сообщает корреспондент БелаПАН, туда стянуто много военной спецтехники. Против мирных демонстрантов вновь применили водомет. Люди пытались пройти к метро "Пушкинская", но их оттеснили в противоположную сторону, к станции метро "Молодежная".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В районе Кальварийского кладбища демонстрантов разгоняли водометом Минск, 11 октября. Несколько тысяч человек собралось возле Кальварийского кладбища. Как сообщает корреспондент БелаПАН, туда стянуто много военной спецтехники....

Ян Авсеюшкин, БелаПАН.