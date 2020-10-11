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На улице Кальварийской в Минске против демонстрантов применили водомет, стреляли в воздух
11.10.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 октября. Большая колонна демонстрантов движется по улице Кальварийской в сторону метро "Пушкинская".
Ян Авсеюшкин, БелаПАН.
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Минск, 11 октября. Большая колонна демонстрантов движется по улице Кальварийской в сторону метро "Пушкинская". Как сообщает корреспондент БелаПАН, около ТЦ "Корона"...
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