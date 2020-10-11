Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. Большая колонна демонстрантов движется по улице Кальварийской в сторону метро "Пушкинская".



Как сообщает корреспондент БелаПАН, около ТЦ "Корона" силовики в бронежилетах и с ружьями стреляли в воздух. Затем против демонстрантов применили водомет с оранжевой краской. Таким образом силовики разогнали людей с проезжей части, чтобы освободить путь для бронетехники. Легковые машины, которые блокировали проезд бронетехники, также поливали из водомета. В итоге спецтехнике удалось проехать в сторону метро "Пушкинская".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На улице Кальварийской в Минске против демонстрантов применили водомет, стреляли в воздух Минск, 11 октября. Большая колонна демонстрантов движется по улице Кальварийской в сторону метро "Пушкинская". Как сообщает корреспондент БелаПАН, около ТЦ "Корона"...

Ян Авсеюшкин, БелаПАН.