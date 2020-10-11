МИД РФ назвал задачу внешней политики страны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Задача внешней политики России заключается в гармонизации международных отношений, заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

По ее словам, суть российский внутренней и внешней политики не заключается в доказательстве того, что у Запада нет морального права занимать лидерство в сфере защиты прав человека.

"Состоит задача в гармонизации международных отношений, в выстраивании такого базиса международных дел, который позволял бы сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития", – пояснила пресс-секретарь МИД России.

Она также добавила, что именно в этом и состоит одна из политических целей России, которая присутствует на международной арене.

Результат дипломатических усилий

Захарова выразила мнение, что в отличие от других стран, которые могут проявлять агрессию, Россия "не позволяет себе играть на чувствах народов, стран и государств".

"Во-вторых, никогда не занимается пустой риторикой, в том числе, может быть, даже миролюбивой, но пустой", – отметила она. При этом российская сторона не позволяла себе проявлять оценочные суждения в отношении конфликта в Нагорном Карабахе.

"А в-третьих, (Россия – Sputnik) действительно предъявила результат на основе дипломатических усилий… Работа, которая велась до переговоров в особняке МИД и которая сейчас ведется, она, естественно, базируется на нашем межведомственном взаимодействии", – подытожила дипломат.