ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участники встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ рассказали, как она прошла

12.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко в СИЗО КГБ была нужна, сказал координатор Объединенного штаба Юрий Воскресенский в эфире "Беларусь-1".

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко в СИЗО КГБ встретился с Бабарико

В субботу 10 октября белорусский лидер посетил изолятор, где под арестом находятся экс-банкир Виктор Бабарико и другие фигуранты уголовных дел, которые были возбуждены в предвыборный период и после президентской кампании. Судя по опубликованному фото, на встрече с президентом присутствовали сам бывший банкир, его сын Эдуард, юрист Лилия Власова, предприниматель Юрий Воскресенский, политолог Виталий Шкляров. Всего – 11 человек.

"Только сильный политик способен на такой шаг. И мы его оценили. Президенту не нужен пиар. Эта встреча была нужна нам, а не президенту или еще кому-то, каким-то внешним, внутренним игрокам. Эта встреча была нужна нам", – заверил Воскресенский.

По его словам, на протяжении всей предвыборной кампании они хотели, чтобы их услышали.

Воскресенский высказал мнение, что не важно, кто стоит за решением позволить экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской поговорить по телефону с мужем Сергеем.

"Важно, что он состоялся. Опять-таки звонок не подвергался никакой цензуре. Это очень хороший позитивный шаг", – уверен он.

Воскресенский предположил, что пришло время переходить к предложениям об изменениях в легальном поле, и для этого есть все инструменты. "Эмоции должны постепенно улечься, мы должны пожать друг другу руки, снова общаться, как раньше, забыть все эти политические баталии", – считает он.

"И, конечно, двигаться навстречу друг другу", – резюмировал координатор Объединенного штаба.

Это было неожиданностью

В свою очередь директор минского офиса компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич сказал, что у него теперь в планах в первую очередь увидеться с родными и близкими. В эфире "Беларусь-1" сообщили, что ему, как и Воскресенскому, после встречи в "американке" с Лукашенко изменили меру пресечения.

© Sputnik Виктор Толочко
Айтишникам из PandaDoc предъявили обвинение в мошенничестве

По его словам, в Беларуси IT-страна построена и развивается, в частности, есть декрет, Парк высоких технологий и льготы для всей отрасли.

"В данном случае нужно разделять политику и бизнес. Для бизнеса все создано в декрете (цифровом – Sputnik), возможно, он будет меняться дополняться, что для бизнеса исключительно положительная тенденция", – считает Рабцевич.

Говоря о встрече с главой государства, он отметил, что она была неожиданной. "Формат беседы был ненапряженный, простой. Атмосфера была с целью построить диалог, о том, как выходить из ситуации, какие есть идеи по поводу внесения изменений в конституционный строй", – сообщил Рабцевич.

Он предположил, что диалог состоялся, и точки соприкосновения есть. "Основным вопросом обсуждалось экономическое развитие в будущем. Был также вопрос о внесении поправок в Конституцию, были и другие моменты", – сказал бизнесмен.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу в "американке" белорусский президент провел четыре часа – общался с Виктором Бабарико и другими фигурантами уголовных дел, возбужденных в период...
 
Новости дня
Новости политики
 
Явка 47%: в Литве прошли парламентские выборы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика