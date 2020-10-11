Участники встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ рассказали, как она прошла

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко в СИЗО КГБ была нужна, сказал координатор Объединенного штаба Юрий Воскресенский в эфире "Беларусь-1".

В субботу 10 октября белорусский лидер посетил изолятор, где под арестом находятся экс-банкир Виктор Бабарико и другие фигуранты уголовных дел, которые были возбуждены в предвыборный период и после президентской кампании. Судя по опубликованному фото, на встрече с президентом присутствовали сам бывший банкир, его сын Эдуард, юрист Лилия Власова, предприниматель Юрий Воскресенский, политолог Виталий Шкляров. Всего – 11 человек.

"Только сильный политик способен на такой шаг. И мы его оценили. Президенту не нужен пиар. Эта встреча была нужна нам, а не президенту или еще кому-то, каким-то внешним, внутренним игрокам. Эта встреча была нужна нам", – заверил Воскресенский.

По его словам, на протяжении всей предвыборной кампании они хотели, чтобы их услышали.

Воскресенский высказал мнение, что не важно, кто стоит за решением позволить экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской поговорить по телефону с мужем Сергеем.

"Важно, что он состоялся. Опять-таки звонок не подвергался никакой цензуре. Это очень хороший позитивный шаг", – уверен он.

Воскресенский предположил, что пришло время переходить к предложениям об изменениях в легальном поле, и для этого есть все инструменты. "Эмоции должны постепенно улечься, мы должны пожать друг другу руки, снова общаться, как раньше, забыть все эти политические баталии", – считает он.

"И, конечно, двигаться навстречу друг другу", – резюмировал координатор Объединенного штаба.

Это было неожиданностью

В свою очередь директор минского офиса компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич сказал, что у него теперь в планах в первую очередь увидеться с родными и близкими. В эфире "Беларусь-1" сообщили, что ему, как и Воскресенскому, после встречи в "американке" с Лукашенко изменили меру пресечения.

По его словам, в Беларуси IT-страна построена и развивается, в частности, есть декрет, Парк высоких технологий и льготы для всей отрасли.

"В данном случае нужно разделять политику и бизнес. Для бизнеса все создано в декрете (цифровом – Sputnik), возможно, он будет меняться дополняться, что для бизнеса исключительно положительная тенденция", – считает Рабцевич.

Говоря о встрече с главой государства, он отметил, что она была неожиданной. "Формат беседы был ненапряженный, простой. Атмосфера была с целью построить диалог, о том, как выходить из ситуации, какие есть идеи по поводу внесения изменений в конституционный строй", – сообщил Рабцевич.

Он предположил, что диалог состоялся, и точки соприкосновения есть. "Основным вопросом обсуждалось экономическое развитие в будущем. Был также вопрос о внесении поправок в Конституцию, были и другие моменты", – сказал бизнесмен.

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