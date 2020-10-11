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Явка 47%: в Литве прошли парламентские выборы

12.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Голосование в первом туре выборов в Сейм завершилось в воскресенье в Литве, сообщили на брифинге Главной избирательной комиссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Голосование завершилось. Предупреждаем, что первых итогов, скорее всего, придется ждать дольше обычного. Ожидаем их за полночь", – сказала глава ведомств Лаура Матьешайтите.

По ее словам, это связано с тем, что литовцы проявили высокую активность в ходе этапа досрочного голосования, явка на котором составила 11,64%.

"Бюллетени проголосовавших, таким образом, поступают в конвертах, что требует больше времени для их обработки", – отметила председатель комиссии.

При этом она привела данные, что в воскресенье проголосовали 35,42% избирателей, за границей – 66,36%, и вместе с голосами зарубежных граждан Литвы это составило бы 35,96%.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и закрылись в 20:00. По последним данным Главной избирательной комиссии, явка избирателей составила 47,16%.

 
Теги: Минск
 
 
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Голосование на участках в балтийской республике завершилось в воскресенье вечером при явке избирателей едва превышающей 47%.
 
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