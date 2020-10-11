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В спальных районах Минска проходят акции протеста
12.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 октября. В спальных районах Минска сегодня вечером проходят акции протеста против разгона участников дневного Марша гордости, сообщают корреспонденты БелаПАН и телеграм-каналы.
На некоторых улицах протестующие перекрыли движение транспорта: на перекрестке пр. Рокоссовского и ул. Плеханова (сначала полностью, затем частично), МКАД в микрорайоне Ангарская, Логойском тракте, ул. Притыцкого возле станции метро "Каменная Горка". В микрорайон Серебрянка приехали два автобуса с силовиками.
Сообщается о стрельбе в микрорайоне Малиновка (с приложением видеозаписи) и Каменная Горка (только текстовая информация).
Появились также сообщения о взрывах светошумовых гранат и выстрелах в районе торгового центра "Рига", где стояла цепь солидарности. Находящийся недалеко оттуда корреспондент БелаПАН не подтверждает взрывы, но слышал одиночные хлопки.
Анна Пазюк, Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 11 октября. В спальных районах Минска сегодня вечером проходят акции протеста против разгона участников дневного Марша гордости, сообщают корреспонденты...
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