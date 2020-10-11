ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В спальных районах Минска проходят акции протеста

12.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. В спальных районах Минска сегодня вечером проходят акции протеста против разгона участников дневного Марша гордости, сообщают корреспонденты БелаПАН и телеграм-каналы.

На некоторых улицах протестующие перекрыли движение транспорта: на перекрестке пр. Рокоссовского и ул. Плеханова (сначала полностью, затем частично), МКАД в микрорайоне Ангарская, Логойском тракте, ул. Притыцкого возле станции метро "Каменная Горка". В микрорайон Серебрянка приехали два автобуса с силовиками.

Сообщается о стрельбе в микрорайоне Малиновка (с приложением видеозаписи) и Каменная Горка (только текстовая информация).

Появились также сообщения о взрывах светошумовых гранат и выстрелах в районе торгового центра "Рига", где стояла цепь солидарности. Находящийся недалеко оттуда корреспондент БелаПАН не подтверждает взрывы, но слышал одиночные хлопки.


Анна Пазюк, Алексей Александров, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 11 октября. В спальных районах Минска сегодня вечером проходят акции протеста против разгона участников дневного Марша гордости, сообщают корреспонденты...
 
Новости дня
Новости политики
 
В Могилеве милиция не позволила сторонникам перемен провести воскресную акцию протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика