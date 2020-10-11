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В Могилеве милиция не позволила сторонникам перемен провести воскресную акцию протеста

12.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Могилев, 11 октября. В Могилеве 11 октября милиция не позволила сторонникам перемен провести воскресную акцию протеста.

Традиционное место сбора участников — площадка перед торговым центром "Атриум" — контролировалось ОМОНом. Рядом стояли микроавтобусы с силовиками, время от времени подъезжали автозаки. В соседних дворах было много экипированной милиции на транспорте. Над центральной улицей Первомайской барражировал дрон.

На площади перед "Атриумом" было несколько десятков человек, которые не проявляли протестной активности. К ним подходили сотрудники милиции и, снимая на видеокамеру, предупреждали о возможном задержании. Много потенциальных участников марша было на прилегающих сквере и улицах, но они не рискнули выйти на площадь, издалека наблюдая за передвижениями милиционеров.

Тем временем телеграм-каналы сообщали, что стихийные акции протеста проходят в разных районах Могилева. Посты иллюстрировались фотографиями.

Местные правозащитники данными о количестве задержанных пока не располагают. Известно, что одного мужчину задержали на площади перед "Атриумом". Кроме того, задержали журналиста БелаПАН Алеся Асипцова. Его доставили в Ленинский РОВД, осмотрели фотоаппарат, прослушали записи на диктофоне и отпустили через час без составления протокола. Доставившие журналиста в отделение милиционеры заявили, что он фотографировал их коллег без масок и размещал фотографии в социальных сетях.


Алесь Асипцов, БелаПАН.

 
Теги: Могилев
 
 
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Могилев, 11 октября. В Могилеве 11 октября милиция не позволила сторонникам перемен провести воскресную акцию протеста. Традиционное место сбора участников —...
 
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