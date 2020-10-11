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В Бресте на акции протеста задержано не менее 25 человек

12.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Брест, 11 октября. В Бресте 11 октября на акции протеста Марш гордости задержано не менее 25 человек, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

"До начала акции силовики задержали журналистов Милану Харитонову и Алеся Левчука. На 18.50 их телефоны отключены, где они находятся, мне неизвестно", — отметил правозащитник.

По словам Кисляка, с 14.00 в разных частях города группы людей с бело-красно-белыми флагами выстраивались в цепи солидарности.

Около 16.30 в центре Бреста на пешеходной улице Советской собралось более 150 человек. Колонной они прошли до набережной Ф.Скорины, скандируя: "Верым, можам, пераможам!", "Жыве Беларусь!", "Лукашенко в автозак".

Силовики задерживали участников акции по ходу следования колонны: у кинотеатра "Беларусь", на перекрестке Советской с проспектом Машерова, на набережной.

После 18.00 люди разошлись.


Лариса Шиганова, БелаПАН.

 
Теги: Брест
 
 
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Брест, 11 октября. В Бресте 11 октября на акции протеста Марш гордости задержано не менее 25 человек, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк. "До начала акции...
 
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