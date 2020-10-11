Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. Не менее 279 человек задержано сегодня в Минске и других городах страны (Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Молодечно, Жлобине, Кобрине) во время Марша гордости — так была названа девятая воскресная акция протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков.

Участники планировали собраться в 14.00 возле стелы на пересечении проспектов Победителей и Машерова, а затем пойти к СИЗО КГБ на проспекте Независимости и СИЗО № 1 на ул. Володарского, чтобы поддержать политзаключенных. Накануне с частью из них, в том числе с претендентом на пост президента Виктором Бабарико, встретился Александр Лукашенко.

Силовики традиционно пытались помешать сбору демонстрантов. Применялись резиновые дубинки, водометы и светошумовые гранаты. Из-за активных действий блюстителей порядка, прежде всего в районе стелы, в центре города образовалось несколько колонн протестующих: на улицах Кальварийская, Немига, а также Кропоткина. Происходили локальные стычки с силовиками. Среди участников акции есть пострадавшие. После окончания массовых шествий в ряде районов возникли цепочки солидарности.

Традиционно в районе проведения марша закрывались станции метро (до 18.00), во всем городе блокировался мобильный интернет (до 18.50).

Особенностью нынешнего воскресенья стало массовое задержание журналистов (около 40 по всей стране). На 19.20 в Октябрьском РУВД Минска находилось 14 представителей СМИ, в том числе корреспонденты БелаПАН Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева и Сергей Сацюк. Задержаны и впоследствии освобождены региональные корреспонденты БелаПАН Марина Харевич, Сергей Людкевич (Гродно), Алена Германович (Гомель), Алесь Асипцов (Могилев), Татьяна Матвеева и Сергей Серебро (Витебск).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Марш гордости в Минске завершился, по всей стране задержано более 270 человек Минск, 11 октября. Не менее 279 человек задержано сегодня в Минске и других городах страны (Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Молодечно, Жлобине,...

БелаПАН.