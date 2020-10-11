Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. Отпущены на свободу задержанные в Могилеве и Гродно журналисты БелаПАН Алесь Асипцов, Марина Харевич и Сергей Людкевич.

Портал "Наша Ніва" сообщил о задержании возле станции метро "Пушкинская" своего главного редактора Егора Мартиновича и фотографа Надежды Бужан. Там же Мартиновича задержали силовики в ночь на 11 августа. Около суток он провел в ИВС в Жодино. 28 сентября суд оштрафовал Мартиновича на 15 базовых величин (405 рублей) по обвинению в участии в несанкционированной акции. 23 сентября он задерживался на трое суток в качестве подозреваемого по уголовному делу о клевете на заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Освобождены корреспонденты БелаПАН в Гродно и Могилеве, задержан главный редактор "Нашай Нівы" Минск, 11 октября. Отпущены на свободу задержанные в Могилеве и Гродно журналисты БелаПАН Алесь Асипцов, Марина Харевич и Сергей Людкевич. Портал "Наша Ніва" сообщил...

БелаПАН.