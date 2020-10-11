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Освобождены корреспонденты БелаПАН в Гродно и Могилеве, задержан главный редактор "Нашай Нівы"
12.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 октября. Отпущены на свободу задержанные в Могилеве и Гродно журналисты БелаПАН Алесь Асипцов, Марина Харевич и Сергей Людкевич.
Портал "Наша Ніва" сообщил о задержании возле станции метро "Пушкинская" своего главного редактора Егора Мартиновича и фотографа Надежды Бужан. Там же Мартиновича задержали силовики в ночь на 11 августа. Около суток он провел в ИВС в Жодино. 28 сентября суд оштрафовал Мартиновича на 15 базовых величин (405 рублей) по обвинению в участии в несанкционированной акции. 23 сентября он задерживался на трое суток в качестве подозреваемого по уголовному делу о клевете на заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова.
БелаПАН.
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Минск, 11 октября. Отпущены на свободу задержанные в Могилеве и Гродно журналисты БелаПАН Алесь Асипцов, Марина Харевич и Сергей Людкевич. Портал "Наша Ніва" сообщил...
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