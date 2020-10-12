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Рахмон выиграл очередные президентские выборы в Таджикистане

12.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон одержал победу на прошедших в минувшее воскресенье выборах, об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Sputnik Таджикистан / Амир Исаев
Президент Таджикистана проголосовал на выборах главы государства

Выборы президента прошли в Таджикистане 11 октября. Это были шестые выборы президента в истории республики.

"Эмомали Рахмон набирает 90,92%", - заявили в Центризбиркоме республики в понедельник.

По предварительной информации, итоговая явка составила 85,39%.

За пост президента в этот раз боролись пять кандидатов: действующий президент Эмомали Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), который возглавляет страну с 1992 года, депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

За ходом выборов в Таджикистане следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, российской Госдумы и Совета Федерации. В ходе президентских выборов они не зафиксировали нарушений.

 
Теги: Минск
 
 
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Действующий президент возглавляет страну с 1992 года, в этот раз за него проголосовали более 90% избирателей.
 
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