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Рахмон выиграл очередные президентские выборы в Таджикистане
12.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт - Sputnik. Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон одержал победу на прошедших в минувшее воскресенье выборах, об этом сообщает
Sputnik Таджикистан / Амир Исаев
Выборы президента прошли в Таджикистане 11 октября. Это были шестые выборы президента в истории республики.
"Эмомали Рахмон набирает 90,92%", - заявили в Центризбиркоме республики в понедельник.
По предварительной информации, итоговая явка составила 85,39%.
За пост президента в этот раз боролись пять кандидатов: действующий президент Эмомали Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), который возглавляет страну с 1992 года, депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).
За ходом выборов в Таджикистане следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, российской Госдумы и Совета Федерации. В ходе президентских выборов они не зафиксировали нарушений.
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Действующий президент возглавляет страну с 1992 года, в этот раз за него проголосовали более 90% избирателей.
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