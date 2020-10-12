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Видеооператора БелаПАН Сергея Сацюка милиция обвинила в неповиновении и изъяла технику

12.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 октября. В отношении задержанного перед Маршем гордости видеооператора БелаПАН Сергея Сацюка в УВД Октябрьского района Минска составлен протокол по ст. 23.4 Кодекса об административных правонарушениях (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Статья предусматривает штраф от 20 до 50 базовых величин (от 540 до 1.350 рублей). У журналиста забрали телефон, две камеры, два объектива, три флеш-карты. Суд назначен на 20 октября. Сацюк отпущен на свободу.

Протоколы в этом УВД оформляют в отношении 15 журналистов. Отпущенных перед Сацюком сотрудников портала onliner.by Александра Ружечку, Александра Владыко и Алексея Носова обвиняют по этой же статье КоАП, у них также изъяты техника и телефоны.

В УВД остаются корреспонденты БелаПАН Татьяна Коровенкова и Елена Толкачева и еще девять журналистов: Егор Мартинович, Надежда Бужан, Ирена Котелович ("Наша Ніва"), Павел Кричко ("Народная Воля"), Дмитрий Дмитриев ("Новы Час"), Дмитрий Мицкевич ("Белсат"), Анастасия Бойко и Алексей Ивашкевич ("Белорусы и рынок"), Илья Добротвор (фрилансер).

По данным правозащитников, всего было задержано около 40 журналистов. В общем списке задержанных на 2.45 12 октября 546 человек.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 октября. В отношении задержанного перед Маршем гордости видеооператора БелаПАН Сергея Сацюка в УВД Октябрьского района Минска составлен протокол по ст....
 
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