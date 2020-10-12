|
Тихановская: Сотни задержанных, массовые избиения, кровь — это единственный ответ, на который они способны
12.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 12 октября. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала массовые задержания и применение спецсредств силовиками во время Марша гордости в Минске.
"Я не сплю, как и все белорусы сейчас. Сотни задержанных, массовые избиения, кровь — это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас — больше, и мы добьемся своего. Вы сами знаете, что делать", — написала Тихановская в своем телеграм-канале.
По данным правозащитников на 1 час ночи 12 октября, в воскресенье по всей стране было задержано не менее 502 человек, в том числе около 40 журналистов. На многих представителей СМИ составляют протоколы об административном правонарушении. Среди протестующих есть пострадавшие. Силовики применили дубинки, водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тихановская: Сотни задержанных, массовые избиения, кровь — это единственный ответ, на который они способны
Минск, 12 октября. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала массовые задержания и применение спецсредств силовиками во время Марша...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)