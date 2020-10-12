В отношении 15 журналистов, доставленных в УВД Октябрьского района Минска, начат административный процесс (обновлено)

Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 октября. В отношении 15 журналистов, уже 10 часов находящихся в УВД Октябрьского района Минска, начат административный процесс: на них составляют протоколы.

В УВД были доставлены и обвиняются в административных правонарушениях Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, Сергей Сацюк (БелаПАН), Александр Ружечка, Александр Владыко, Алексей Носов (onliner.by), Егор Мартинович, Надежда Бужан, Ирена Котелович ("Наша Ніва"), Павел Кричко ("Народная Воля"), Дмитрий Дмитриев ("Новы Час"), Дмитрий Мицкевич ("Белсат"), Анастасия Бойко и Алексей Ивашкевич ("Белорусы и рынок"), Илья Добротвор (фрилансер). Журналисты должны были освещать Марш гордости.

Первым из УВД вышел Александр Владыко. В его отношении составлен протокол по ст. 23.4 КоАП (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Статья предусматривает штраф от 20 до 50 базовых величин (от 540 до 1.350 рублей). У журналиста забрали телефон. Суд назначен на 20 октября.

Обновление. По словам Владыко, в протоколе утверждается, что он "на неоднократные законные требования командира 3-й роты ППСМ покинуть определенное место для обеспечения общественной безопасности, а также личной безопасности граждан ответил категорическим отказом, чем оказал неповиновение". Как сообщил журналист, его задержали в районе стелы около жилкомплекса "Славянский". "На стоянке со стороны проспекта Машерова остановился микроавтобус. Выбежали омоновцы в черном, люди стали разбегаться. Они сразу подбежали к нам, сказали: "Этого будем брать". Потом задержали коллег Лешу Носова и Сашу Ружечку", — сказал Владыко. По его словам, в РУВД к журналистам отношение нормальное. "Отношение человеческое, никакого давления или силы не применялось, все очень гуманно. Все всё понимают. Была какая-то неопределенность, такое ощущение, что каждый боялся ответственности", — заявил он. Никого из журналистов, кроме представителя "Белсата", по его словам, не подвергали процедуре снятия отпечатков пальцев. Аналогичное содержание протокола и у Носова.

Всего, по данным правозащитников на 0.40 12 октября, в воскресенье было задержано не менее 499 человек.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В отношении 15 журналистов, доставленных в УВД Октябрьского района Минска, начат административный процесс (обновлено) Минск, 12 октября. В отношении 15 журналистов, уже 10 часов находящихся в УВД Октябрьского района Минска, начат административный процесс: на них составляют протоколы. ...

Захар Щербаков, БелаПАН.