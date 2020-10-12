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В отношении 15 журналистов, доставленных в УВД Октябрьского района Минска, начат административный процесс

12.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 октября. В отношении 15 журналистов, уже 10 часов находящихся в УВД Октябрьского района, начат административный процесс: на них составляются протоколы.

В УВД были доставлены и обвиняются в административных правонарушениях Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, Сергей Сацюк (БелаПАН), Александр Ружечка, Александр Владыко, Алексей Носов (onliner.by), Егор Мартинович, Надежда Бужан, Ирена Котелович ("Наша Ніва"), Павел Кричко ("Народная Воля"), Дмитрий Дмитриев ("Новы Час"), Дмитрий Мицкевич ("Белсат"), Анастасия Бойко и Алексей Ивашкевич ("Белорусы и рынок"), Илья Добротвор (фрилансер). Журналисты должны были освещать Марш гордости.

Первым из УВД вышел Александр Владыко. На него составлен протокол по ст. 23.4 КоАП (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Статья предусматривает штраф от 20 до 50 базовых величин (от 540 до 1.350 рублей). У журналиста забрали телефон. Суд назначен на 20 октября.

Всего, по данным правозащитников на 0.05 12 октября, в воскресенье было задержано не менее 482 человек.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 октября. В отношении 15 журналистов, уже 10 часов находящихся в УВД Октябрьского района, начат административный процесс: на них составляются протоколы. В УВД...
 
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