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МИД Германии предлагает ЕС ввести санкции против Лукашенко

12.10.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел ЕС на заседании совета в понедельник обсудят новые санкции против Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
Отзыв послов ЕС для консультаций: кто уже покинул Беларусь

Европейский Союз опубликовал неделю назад в собственном Официальном журнале список из 44 белорусских чиновников, против которых введены персональные санкции. В него, в частности, вошли глава МВД Юрий Караев и председатель ЦИК Лидия Ермошина.

"Мы также будем говорить о Беларуси, ситуация со времени последнего заседания не стала лучше, насилие продолжается, продолжаются задержания мирных демонстрантов. Поэтому мы обсудим, как действовать дальше. Я предложил инициировать новые санкции, среди лиц, которых необходимо внести в санкции, есть также и Лукашенко", - заявил Хайко Маас перед началом заседания СМИД ЕС.

Отзывы послов

Напомним, что отношения с соседними странами накалились после президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных с тем, что на выборах победил Александр Лукашенко.

На минувшей неделе МИД Беларуси потребовал, чтобы Польша и Литва до 9 октября сократили дипломатическое присутствие в республике. Своих послов из этих стран Минск отозвал для консультаций 5 октября. Такое решение объяснили во внешнеполитическом ведомстве "однозначно деструктивной деятельностью со стороны указанных стран". Для Литвы предусматривается сокращение с 25 до 14 дипломатов, для Польши – с 50 до 18. Это решение МИД Беларуси обязательно к исполнению.

© Sputnik / Александр Натрускин
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В Варшаве и Вильнюсе в ответ на это заявили, что не будут отзывать своих послов, а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач пригрозил, что на требование о резком сокращении числа польских дипломатов в Беларуси последует адекватный ответ. Он убежден, что Варшава найдет "области и способы ответить на этот недружественный жест в нужное время и в соответствующей форме".

Тем не менее, своих послов Польша и Литва отозвали, к ним присоединились и другие страны Евросоюза. В итоге по состоянию на сегодняшний день для консультаций отозваны послы Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Чехии, Болгарии, Словакии и Польши.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с озвученным Минском требованием по отношению к дипмиссиям двух стран Евросоюза. По его словам, оно противоречит диалогу с ЕС и еще больше изолирует белорусские власти.

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Теги: Минск
 
 
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В официальном журнале Евросоюза неделю назад был опубликован список из 44 белорусских чиновников, против которых ввели персональные санкции, после чего...
 
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