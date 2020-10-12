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МИД Германии предлагает ЕС ввести санкции против Лукашенко
12.10.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт - Sputnik. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел ЕС на заседании совета в понедельник обсудят новые санкции против Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Европейский Союз опубликовал неделю назад в собственном Официальном журнале список из 44 белорусских чиновников, против которых
"Мы также будем говорить о Беларуси, ситуация со времени последнего заседания не стала лучше, насилие продолжается, продолжаются задержания мирных демонстрантов. Поэтому мы обсудим, как действовать дальше. Я предложил инициировать новые санкции, среди лиц, которых необходимо внести в санкции, есть также и Лукашенко", - заявил Хайко Маас перед началом заседания СМИД ЕС.
Отзывы послов
Напомним, что отношения с соседними странами накалились после
На минувшей неделе МИД Беларуси потребовал, чтобы Польша и Литва до 9 октября
© Sputnik / Александр Натрускин
В Варшаве и Вильнюсе в ответ на это заявили, что не будут отзывать своих послов, а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач пригрозил, что на требование о резком сокращении числа польских дипломатов в Беларуси последует адекватный ответ. Он убежден, что Варшава найдет "области и способы ответить на этот недружественный жест в нужное время и в соответствующей форме".
Тем не менее, своих
В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с озвученным Минском требованием по отношению к дипмиссиям двух стран Евросоюза. По его словам, оно
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В официальном журнале Евросоюза неделю назад был опубликован список из 44 белорусских чиновников, против которых ввели персональные санкции, после чего...
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