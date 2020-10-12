На встрече с Лукашенко в СИЗО был Тихановский

На встрече с Александром Лукашенко в СИЗО присутствовал Сергей Тихановский, там он получил разрешение позвонить своей жене.

Об этом сообщил адвокат политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский, передает Е врорадио . В понедельник утром адвокат встретился со своим подзащитным и узнал его впечатления от встречи с президентом.

«Такого никогда еще не было, чтобы президент страны приехал разговаривать с заключенными, которых признают политическими. Я не знаю такого, чтобы Путин или Трамп делали нечто подобное. Я увидел сегодня Виталия - его Лукашенко пригласил на разговор вместе с Тихановским и Бабарико, которых Виталий на этой встрече увидел впервые. Они провели пять часов - разговаривали о будущем Беларуси, протестах и конституционной реформе», - рассказал Гашинский.

Шкляров сказал Гашинскому, что на встрече присутствовал и Сергей Тихановский, который получил разрешение позвонить своей жене Светлане, находящейся в данное время в Литве.

Прощаясь с Лукашенко, сказал, что давно не был в бане, на что последний распорядился организовать поход в баню. После этого всех отвезли в баню без конвоя, где была возможность спокойно помыться и пообщаться.

По словам адвоката, для Шклярова было неожиданностью то, что произошло, особенно откровенный разговор с президентом лицом к лицу.

По мнению Гашинского, по политическим заключенным уже принято решение. «Кажется, что эта встреча - начало диалога, позитивный знак. Но движение дальше необходимо, останавливаться и почивать на лаврах рано», - резюмировал адвокат.

Напомним, что Александр Лукашенко в субботу, 10 октября лично приехал а СИЗО КГБ, где встретился с оппозиционными политзаключенными.

Оппозиция считает , что Лукашенко, приехав лично на переговоры с заключенными в СИЗО, показал свою слабость. Мирные протесты людей возымели действие.