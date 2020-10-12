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На встрече с Лукашенко в СИЗО был Тихановский
12.10.2020 13:17 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
На встрече с Александром Лукашенко в СИЗО присутствовал Сергей Тихановский, там он получил разрешение позвонить своей жене.
Об этом сообщил адвокат политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский, передает
«Такого никогда еще не было, чтобы президент страны приехал разговаривать с заключенными, которых признают политическими. Я не знаю такого, чтобы Путин или Трамп делали нечто подобное. Я увидел сегодня Виталия - его Лукашенко пригласил на разговор вместе с Тихановским и Бабарико, которых Виталий на этой встрече увидел впервые. Они провели пять часов - разговаривали о будущем Беларуси, протестах и конституционной реформе», - рассказал Гашинский.
Шкляров сказал Гашинскому, что на встрече присутствовал и Сергей Тихановский, который получил разрешение
Прощаясь с Лукашенко, сказал, что давно не был в бане, на что последний распорядился организовать поход в баню. После этого всех отвезли в баню без конвоя, где была возможность спокойно помыться и пообщаться.
По словам адвоката, для Шклярова было неожиданностью то, что произошло, особенно откровенный разговор с президентом лицом к лицу.
По мнению Гашинского, по политическим заключенным уже принято решение. «Кажется, что эта встреча - начало диалога, позитивный знак. Но движение дальше необходимо, останавливаться и почивать на лаврах рано», - резюмировал адвокат.
Напомним, что Александр Лукашенко в субботу, 10 октября лично приехал а СИЗО КГБ, где
Оппозиция
Позже стало известно, что Юрию Воскресенскому, координатору штаба Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на пребывание под домашним арестом. Оба
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На встрече с Александром Лукашенко в СИЗО присутствовал Сергей Тихановский, там он получил разрешение позвонить своей жене.
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