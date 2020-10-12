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Кремль о встрече Лукашенко в СИЗО: приветствуем любые контакты
12.10.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт - Sputnik. В Кремле приветствуют любые контакты и любой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают встречу президента Беларуси Александра Лукашенко с оппозиционерами.
© Sputnik / Алексей Филиппов
В минувшую субботу глава государства
На встрече, как выяснилось, стороны обсудили вопросы конституции.
"Безусловно, мы приветствуем любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе. И тем более инициированной главой государства, президентом Беларуси", - сказал Песков журналистам.
В воскресенье стало известно, что двух участников встречи с президентом в СИЗО
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Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после кампании по выборам президента республики.
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