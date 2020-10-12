Кремль о встрече Лукашенко в СИЗО: приветствуем любые контакты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. В Кремле приветствуют любые контакты и любой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают встречу президента Беларуси Александра Лукашенко с оппозиционерами.

В минувшую субботу глава государства посетил изолятор , где находятся экс-банкир Виктор Бабарико и другие фигуранты уголовных дел, которые были возбуждены в предвыборный период и после президентской кампании. На встрече присутствовали сам экс-банкир, его сын Эдуард, юрист Лилия Власова, предприниматель Воскресенский, политолог Виталий Шкляров и другие лица.

На встрече, как выяснилось, стороны обсудили вопросы конституции.

"Безусловно, мы приветствуем любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе. И тем более инициированной главой государства, президентом Беларуси", - сказал Песков журналистам.

В воскресенье стало известно, что двух участников встречи с президентом в СИЗО выпустили на свободу: директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и Юрию Воскресенскому была изменена мера пресечения.

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