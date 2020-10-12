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Министры Евросоюза договорились наложить санкции на Лукашенко
12.10.2020 14:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт - Sputnik. Министры Европейского союза договорились наложить санкции на президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщило агентство
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел ЕС на заседании совета в понедельник обсудят
Неделей ранее Евросоюз в собственном Официальном журнале опубликовл список из 44 белорусских чиновников, против которых введены
Отношения ухудшились
Напомним, что отношения с соседними странами накалились после президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. С того момента в стране
На минувшей неделе МИД Беларуси потребовал, чтобы Польша и Литва до 9 октября
В Варшаве и Вильнюсе в ответ на это заявили, что не будут отзывать своих послов, а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач пригрозил, что на требование о резком сокращении числа польских дипломатов в Беларуси последует адекватный ответ. Он убежден, что Варшава найдет "области и способы ответить на этот недружественный жест в нужное время и в соответствующей форме".
Тем не менее,
В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с озвученным Минском требованием по отношению к дипмиссиям двух стран Евросоюза. По его словам, оно
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Ранее глава МИД Германии заявил, что министры иностранных дел ЕС на заседании совета в понедельник обсудят новые санкции против Беларуси.
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