Лавров: договоренность о перемирии в Карабахе соблюдается не в полной мере

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Договоренность о перемирии в Нагорном Карабахе , достигнутая переговорах в Москве на прошлой неделе, соблюдается не в полной мере, боевые действия продолжаются, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой.

"Ваш визит был согласован достаточно давно, но, конечно, он проходит на фоне серьезных усилий, в которых участвуют многие члены международного сообщества, усилий по разблокированию напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта", - заявил Лавров на встрече с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

"Прошлую пятницу и субботу, по крайней мере, часть субботы мы провели в этом здании вместе с нашим азербайджанским коллегой, была достигнута важная договоренность по инициативе президента (Владимира) Путина. И мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются", - добавил он.

По словам Лаврова, Россия рассчитывает, что контакты с Ереваном и Баку, ведущиеся в том числе по линии министерств обороны, позволят обеспечить выполнение трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

"Мы рассчитываем, что контакты, в которых мы находимся и с вами, и с нашими азербайджанскими соседями, в том числе по линии министерств обороны, позволят обеспечить полное выполнение договоренностей, которые были согласованы в трехстороннем формате", - сказал Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что Москва рассчитывает на неукоснительное соблюдение принятых решений обеими сторонами.

Затягивать неправильно

Затягивать с возобновлением политического переговорного процесса по урегулированию в Карабахе неправильно, отметил Лавров.

"Мы обменялись мнениями о том, как двигаться дальше (после трехсторонних консультаций). Это не значит, что все вопросы будут решены быстро и одновременно. Мы понимаем, что нужен процесс, но затягивать с возобновлением политического переговорного процесса мы считаем неправильным", - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении.

"Насколько нас проинформировали наши армянские друзья сегодня, о том, как двигаться дальше, пойдет речь в ходе встречи министра (иностранных дел Армении Зограба) Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - добавил Лавров.

По итогам встречи глава МИД России сообщил, что Армения подтверждает приверженность договоренности о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе.

"Мы с министром Армении подтвердили в наших вступительных заявлениях приверженность той договоренности, которая была здесь достигнута в минувшую субботу. Там ясно сказано, что необходимо незамедлительно прекратить огонь в гуманитарных целях", - сказал российский министр.

Лавров выразил надежду, что "наши совместные ночные бдения, которые завершились согласованием очень важного документа, не были зря, не пропали зря наши усилия, и все-таки мы сможем переломить ситуацию на земле в самое ближайшее время".

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.