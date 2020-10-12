Политологи оценили вероятность секторальных санкций против Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Санкции со стороны Европейского Союза вряд ли будут ужесточаться в ближайшем будущем, сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в ходе онлайн-видеомоста в мультимедийном центре Sputnik.

"Санкции сегодня превратились в постоянный и очень часто используемый инструмент внешней политики. Можно утверждать, что санкции заменили собой дипломатию", - констатировал он.

По его словам, это началось не сегодня и не вчера, и не только в отношении Беларуси и эта новая реальность, в которой мы живем. В данный момент из всех вариантов санкций Европейский Союз выбрал самый щадящий.

Андрей Кортунов напомнил, что речь идет об индивидуальных санкциях в отношении чиновников. При этом нет никаких серьезных экономических ограничений, секторальных санкций.

После чего политолог отметил, что существует инициатива со стороны балтийских государств о введении торговых санкций. В частности, о прекращении импорта электроэнергии из Беларуси.

"Эта инициатива в Брюсселе не поддерживается, более того, она вызывает много вопросов. Поскольку в Еврокомиссии боятся подрыва европейского единства в таком важном вопросе, как санкционная политика", - пояснил он.

По мнению эксперта, санкции со стороны Европейского Союза вряд ли будут ужесточаться в ближайшем будущем. Ужесточение можно ожидать со стороны Соединенных Штатов. Причем в том случае, если на выборах президента в ноябре победит кандидат от Демократической партии.

"Джо Байден уже говорил, что будет очень внимательно следить за проблемой прав человека в странах Центральной и Восточной Европы и в случае необходимости вводить дополнительные экономические ограничения, которые европейцы неохотно, но будут вынуждены поддержать. Поскольку, если они их не поддержат, они сами попадут под односторонние санкции США", - оценил угрозу российский политолог.

Воздействие на людей минимальное

В свою очередь директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейрегман считает, что европейские санкции в отношении в белорусских чиновников носят точечный характер, и их воздействие вряд ли в Минске заметили.

При этом он выразил мнение, что введение серьезных санкции в отношении Беларуси – "закрытая перспектива, потому что она упирается в самые простые интересы государств в ЕС. При этом санкции могут вводиться только при согласии всех стран".

Евгений Прейрегман отметил, что полноценные секторальные санкции не могут быть введены, "потому что по документам самого Европейского Союза, в частности, в руководстве по санкциям в отношении третьих государств, прописано, что санкции должны быть максимально точечными. Всегда должно минимизироваться воздействие на население государства, против которого вводятся санкции".

"Фактически, это исключает возможность каких-то торговых и секторальных санкций", - обратил особое внимание директор Совета по международным отношениям "Минский диалог".

После чего предположил, что если рестрикции будут введены со стороны США, то "это потенциально может быть очень сильный удар по Беларуси и ее экономике".

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