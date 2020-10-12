На полигоне в Витебской области контингенты стран ОДКБ отрабатывают проведение миротворческой операции

Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 октября. Более 900 человек из государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) участвуют в командно-штабных учениях "Нерушимое братство — 2020", которые проходят 12—16 октября на полигоне Лосвидо в Витебской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В маневрах под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Вадима Денисенко участвуют контингенты государств организации, оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ, полицейские и милицейские силы, а также спасательные подразделения. В учениях задействовано более 120 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

На церемонии открытия 12 октября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Александр Вольфович заявил, что в ходе учений будут отработаны вопросы организации, подготовки и проведения миротворческой операции в одном из регионов коллективной безопасности.

"Учение станет очередным мероприятием стратегического сдерживания в рамках той непростой обстановки, которая складывается в мире, и в частности в постсоветских странах, — сказал он. — Это то, что сейчас происходит в Азербайджане и Армении, где гибнут сотни людей, разрушаются объекты инфраструктуры. Непростой остается обстановка в Украине, Кыргызстане, да и у нас в стране. Уверен, что такие мероприятия помогают остудить горячие головы, которые подливают масло в огонь и пытаются разжечь на территории суверенных стран беспредел, не дают мирному народу спокойно жить и работать".

"Республика Беларусь, являясь участником ОДКБ, выступает и всегда будет выступать за укрепление международной безопасности за взаимодействие между странами. Уверен, что только общими усилиями союзников, международных и региональных организаций мы сможем обеспечить национальную и региональную безопасность на территории наших стран. <…> Самое главное, что только вместе мы способны обеспечить мир, стабильность и порядок на территории наших стран", — заявил Вольфович.

Учения "Нерушимое братство" проводятся ежегодно с 2012 года на территории стран — участниц ОДКБ.

В нынешнем году по причине вооруженного конфликта в регионе Нагорного Карабаха в маневрах не участвует военный контингент Армении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На полигоне в Витебской области контингенты стран ОДКБ отрабатывают проведение миротворческой операции Минск, 12 октября. Более 900 человек из государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) участвуют в командно-штабных учениях "Нерушимое...

Захар Щербаков, БелаПАН.