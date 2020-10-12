Захарова о переговорах по Карабаху: значительную роль сыграл лично Путин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе длились почти 11 часов и завершились около двух ночи, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В эфире телеканала "Россия 1" она подробно рассказала о ходе переговоров. По словам Захаровой, участники сделали несколько перерывов, чтобы делегации могли созвониться с Баку и Ереваном.

"В начале третьего радостный возглас Сергея Викторовича раздался в зале. Он еще раз задал вопрос сторонам, все ли согласовано, и только после этого отправился к журналистам", — отметила представитель МИД России.

Захарова добавила, что, в ходе этих консультаций по-новому открыла для себя главу российской дипломатии. У нее сложилось такое впечатление, что "в этот раунд он вложил всего себя, весь свой интеллект, все свои способности переговорщика, человеческие качества".

Дипломат подчеркнула, что значительную роль в этом процессе сыграл лично Владимир Путин.

"Когда дорогу, которую тебе предстоит пройти, прокладывает президент России, это дает такие силы, что с этого пути свернуть невозможно", — отметила она.

Захарова также заявила, что многочисленные телефонные переговоры российского лидера с президентами Армении и Азербайджана заложили фундамент урегулирования конфликта.

"Это, да простят меня все, и осветило, и освятило этот путь", — пошутила представитель МИД.

Напомним, на прошлой неделе главы МИД Азербайджана и Армении во время переговоров в Москве согласовали прекращение огня и обмен пленными и телами погибших. Режим перемирия вступил в силу с полудня 10 октября, но в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.