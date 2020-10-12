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Санкции ЕС против Беларуси затрагивают интересы России

12.10.2020 16:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Россия и Беларусь являются ближайшими союзниками, сказал депутат Госдумы РФ Артем Туров в ходе онлайн-видеомоста в мультимедийном центре Sputnik.

По его словам, два государства участвуют в реализации интеграционных проектов на постсоветском пространстве. Это касается Союзного государства, Евразийского экономического союза.

Обязательства союзников
© Photo : МИД РФ
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Российский депутат отметил, что введение со стороны Европы санкций в отношении Беларуси, в том числе, затрагивают и РФ. "У нас с Беларусью действует единая группировка войск, созданная для обеспечения совместной безопасности. У нас единая система ПВО. У нас регулярно проводятся учения для поддержания боеспособности наших сил, в том числе на западном направлении". 

Артем Туров напомнил, что белорусская граница по факту является внешней границей Союзного государства, где сейчас наблюдается активность стран НАТО.

По его мнению, санкции в отношении Беларуси были бы еще жестче, если бы не те союзнические отношения России по отношению к республике. И ОДКБ, и договоренности в рамках Союзного государства, цементируют стабильность Беларуси и пресекают более активное внешнее вмешательство.

Санкциями ничего не добиться

При этом депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич напомнил, что официальный Минск не в первый раз оказался под санкциями, сейчас под санкциями находится и Россия. 

© REUTERS / YVES HERMAN
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"Мы понимаем, что санкции – это геополитический инструмент, который не имеет ничего общего с переживаниями за демократию и свободу в нашей стране. Мы прекрасно видим, что это политика двойных и тройных стандартов", - констатировал политик.

По его мнению, санкциями и давлением от нашей страны не удастся добиться ничего, потому что от этого страна ничего хорошего не получит.

"Изменения в стране мы должны делать не для Европы, а для себя, для белорусов и для своего государства. Мы все увидели, что Россия заняла наиболее правильную, честную позицию, сразу сказав, что вмешательство недопустимо во внутренние дела Беларуси. Мы доказали, что мы союзники, как это делали не один раз. Такая же позиция была у Беларуси по отношениям к санкциям, которые были введены в отношении России", - напомнил Олег Гайдукевич.

После чего добавил, что отношения двух стран будут укрепляться, потому что вместе Минск и Москва могут больше влиять на международную повестку. Последние события в регионе и мире показывают, что два государства будут "больше внимания уделять отстаиванию наших национальных интересов на международной арене. Потому что это укрепляет как государственность и суверенитет Беларуси, так укрепляет интересы и государственность России".

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Теги: Минск
 
 
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