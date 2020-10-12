Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 октября. Сегодня в Минске и других городах проходят марши пенсионеров с требованиями проведения новых президентских выборов и против насилия со стороны силовиков.

Первые подобные акции состоялись в прошлый понедельник, 5 октября.

К 15 часам в столице граждане, как и неделю назад, собрались возле Красного костела на площади Независимости и двинулись по одноименному проспекту в сторону площади Победы. В колонне несколько сотен человек, ее численность постепенно растет.

Примерно в 15.30 ГАИ перекрыла движение по проспекту Независимости от перекрестка с улицей Козлова в направлении центра.

Предыдущая акция проходила по такому же маршруту и завершилась без инцидентов. Сегодня во время шествия задержана фотокорреспондент российского агентства ТАСС Наталья Федосенко. Вчера на Марше гордости ее также задерживали.

Как сообщал БелаПАН, в Гродно на акции пенсионеров задержаны корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске и других городах проходят марши пенсионеров Минск, 12 октября. Сегодня в Минске и других городах проходят марши пенсионеров с требованиями проведения новых президентских выборов и против насилия со стороны...

Дмитрий Власов, БелаПАН.