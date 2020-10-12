Пресс-секретарь Путина: Москва приветствует любые контакты в белорусском обществе, в том числе инициированные Александром Лукашенко

Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 октября. Москва приветствует любые контакты в белорусском обществе, в том числе инициированные Александром Лукашенко. Об этом заявил журналистам 12 октября в Москве пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на просьбу оценить встречу Лукашенко с представителями оппозиции в следственном изоляторе.



"Мы приветствуем любые контакты и любой инклюзивный процесс в белорусском обществе, а тем более — инициированный главой государства, президентом Беларуси", — цитирует Пескова ТАСС.



10 октября Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где встретился со своими арестованными оппонентами. На встречу с ним были доставлены экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, который до ареста считался основным соперником Лукашенко на президентских выборах, его сын Эдуард Бабарико, медиатор Лилия Власова, юристы Максим Знак и Илья Салей, политолог Юрий Воскресенский, директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, Кирилл Бадей, занимавший до ареста должность и.о. председателя правления "Белгазпромбанка", политтехнолог Виталий Шкляров, видеоблогер Сергей Тихановский — муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.



По сообщению телеграм-канала "Пул Первого", который ведет пресс-служба Лукашенко, встреча длилась более четырех часов. "Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", — говорилось в сообщении. Приводилась также цитата Лукашенко, который сказал, что "Конституцию на улице не напишешь".



В тот же день Тихановскому впервые за четыре месяца дали возможность созвониться с женой, которая вынужденно находится за рубежом. Выдержки из их разговора привел телеграм-канал Светланы Тихановской. Во время беседы блогер порекомендовал супруге, которая рассказала ему о своих контактах с зарубежными политиками, "быть жестче".



Вечером 11 октября стало известно, что двум участникам встречи — Воскресенскому и Рабцевичу — изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

"Власть не только готова к диалогу на словах, но и на деле, — заявил Воскресенский 11 октября в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1". — Вчера состоялась большая встреча с президентом, разговор длился около пяти часов. Он был очень продуктивный, местами на повышенных тонах, но в итоге закончилась большим конструктивом".



По словам Воскресенского, ему поручено приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции, а также подготовить свои мысли по поводу освобождения ряда лиц, которые "оказались не так общественно опасны для страны, как казались на первом этапе".

В свою очередь Рабцевич рассказал, что основные вопросы, которые обсуждались на встрече с Лукашенко, — экономическое развитие и поправки в Конституцию. "Атмосфера на встрече была с целью построить диалог, как выходить из ситуации, какие есть идеи по изменениям в конституционный строй. Диалог, по моему мнению, состоялся. Точки соприкосновения есть", — заявил директор PandaDoc. Он также добавил, что планирует построить компанию в Парке высоких технологий.



Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что не намерен вести переговоры с оппозицией — командами Бабарико и Тихановской. Некоторые аналитики полагают, что встреча в СИЗО состоялась под влиянием Кремля.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пресс-секретарь Путина: Москва приветствует любые контакты в белорусском обществе, в том числе инициированные Александром Лукашенко Минск, 12 октября. Москва приветствует любые контакты в белорусском обществе, в том числе инициированные Александром Лукашенко. Об этом заявил журналистам 12...

БелаПАН.