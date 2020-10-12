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Пресс-секретарь Путина: Москва приветствует любые контакты в белорусском обществе, в том числе инициированные Александром Лукашенко
12.10.2020 16:31 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 12 октября. Москва приветствует любые контакты в белорусском обществе, в том числе инициированные Александром Лукашенко. Об этом заявил журналистам 12 октября в Москве пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на просьбу оценить встречу Лукашенко с представителями оппозиции в следственном изоляторе.
"Власть не только готова к диалогу на словах, но и на деле, — заявил Воскресенский 11 октября в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1". — Вчера состоялась большая встреча с президентом, разговор длился около пяти часов. Он был очень продуктивный, местами на повышенных тонах, но в итоге закончилась большим конструктивом".
В свою очередь Рабцевич рассказал, что основные вопросы, которые обсуждались на встрече с Лукашенко, — экономическое развитие и поправки в Конституцию. "Атмосфера на встрече была с целью построить диалог, как выходить из ситуации, какие есть идеи по изменениям в конституционный строй. Диалог, по моему мнению, состоялся. Точки соприкосновения есть", — заявил директор PandaDoc. Он также добавил, что планирует построить компанию в Парке высоких технологий.
БелаПАН.
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Пресс-секретарь Путина: Москва приветствует любые контакты в белорусском обществе, в том числе инициированные Александром Лукашенко
Минск, 12 октября. Москва приветствует любые контакты в белорусском обществе, в том числе инициированные Александром Лукашенко. Об этом заявил журналистам 12...
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