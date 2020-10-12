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Песков: заседание совета глав государств СНГ переносится

12.10.2020 17:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Заседание совета глав государств СНГ, которое было намечено на 16 октября в Ташкенте, перенесено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© Sputnik / Алексей Дружинин
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"Сроки заседания перенесены", - сказал Песков.

Напомним, с 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан.

По данным исполнительного комитета СНГ, заседание совета глав государств СНГ должно было пройти в формате видеоконференции.

Совет глав государств Содружества Независимых Государств  - высший орган Содружества - обсуждает и решает любые принципиальные вопросы Содружества, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов СНГ.

Как правило, в течение года проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания совета глав государств.

 
Теги: Минск
 
 
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Саммит был запланирован на 16 октября и должен был пройти в Ташкенте, пока неизвестна новая дата встречи.
 
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