Песков: заседание совета глав государств СНГ переносится

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Заседание совета глав государств СНГ, которое было намечено на 16 октября в Ташкенте, перенесено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сроки заседания перенесены", - сказал Песков.

Напомним, с 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан.

По данным исполнительного комитета СНГ, заседание совета глав государств СНГ должно было пройти в формате видеоконференции.

Совет глав государств Содружества Независимых Государств - высший орган Содружества - обсуждает и решает любые принципиальные вопросы Содружества, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов СНГ.

Как правило, в течение года проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания совета глав государств.