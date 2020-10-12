Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 октября. Журналистку Евгению Долгую оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей), сообщил телеграм-канал Girl Power Belarus.

Как ранее сообщила Белорусская ассоциация журналистов, Долгую задержали в пятницу, 9 октября, на глазах восьмилетней дочери. Сперва ее доставили в Партизанское РУВД, затем — в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина.

Поскольку у Долгой несовершеннолетний ребенок, за правонарушение ее не могут наказать административным арестом, однако ее вправе были задержать до суда, который прошел в понедельник, 12 октября.

Задержание произошло накануне субботней женской акции против политических репрессий.

На 30 базовых величин (15+15 по двум протоколам) оштрафован журналист телеканала "Белсат" Дмитрий Мицкевич, который был задержан 11 октября в Минске на Марше гордости. Сначала он был доставлен в УВД Октябрьского района, затем — в ИВС.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналисты Евгения Долгая и Дмитрий Мицкевич оштрафованы на 810 рублей Минск, 12 октября. Журналистку Евгению Долгую оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей), сообщил телеграм-канал Girl Power Belarus. Как ранее сообщила Белорусская...

Марина Носова, БелаПАН.