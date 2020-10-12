Что подвигло Лукашенко говорить о делегировании полномочий?

Александр Лукашенко за несколько последних дней сломал годами нажитые стереотипы: приехал лично на встречу с оппозицией в СИЗО КГБ, а на совещании заявил, что готов поделиться 71 полномочием с правительством и другими органами.

На доклад к президенту явились первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко и министр финансов Юрий Селиверстов. С ними Лукашенко и поделился мыслью о передаче полномочий.

Кого и чем будут «догружать»? Пока неизвестно

Правительство нужно «догружать», как и другие структуры и органы власти, чтобы освободить президента от части его полномочий. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по развитию налоговой системы в понедельник, передает его пресс-служба.

«В последнее время много говорят о перераспределении полномочий. Явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство надо догружать, другие структуры и органы власти надо догружать. Снимать с президента несвойственные вопросы», - отметил президент.

Затем Лукашенко упомянул некую записку, которую ему принесли. В «документе» говорилось, что 71 полномочие президент может делегировать на все уровни власти.

«Но это отдельная тема разговора, это как подводка к основному вопросу. Абсолютно не вмешиваясь в работу правительства (не хотелось бы мне это делать), тем не менее я хотел бы с вами обсудить вопросы совершенствования нашей налоговой системы», - сказал далее Лукашенко.

Налоговую систему Беларуси нужно сделать такой, как в РФ

Лукашенко назвал налоговую систему одной из основных элементов экономической политики, что обзывает ее быть понятной и простой для всех граждан страны.

Он сказал, что в этом направлении много сделано, но нужна более совершенная система налогообложения и модернизированный Налоговый кодекс – «там, где нужно, точечно, насколько это возможно». Над этим должны работать правительство и другие структуры, но президент заявил, что берет этот вопрос под контроль. Он считает, что также необходимо продолжать цифровизацию налогового законодательства.

После этого Лукашенко рассказал, что премьер России предложил Минску пересмотреть налоговую систему РФ. «Она подается чуть ли не самой совершенной. Но если они где-то продвинулись дальше нас, допустим в администрировании налогов, нам не надо бояться задействовать то, что они имеют. Тем более нам бесплатно это передают - программное обеспечение и прочее. Для того чтобы упростить цифровизацию и сделать прозрачными налоги, чтобы извлекаемость была близка к 100%», - сказал глава государства.

В безвыходной ситуации все равно ищут выход

Отметим, что предшествовало совещанию и еще одно событие, ломающее стереотипы – как президентские, так и мировые. Лукашенко 10 октября лично приехал в СИЗО КГБ, чтобы поговорить с политическими заключенными, существование которых ни он сам, ни его система никогда не признавали в Беларуси.

Лидеры оппозиции Павел Латушко и Светлана Тихановская считают , что Лукашенко, приехав лично на переговоры с заключенными, показал свою слабость. Мирные протесты людей возымели действие.

По мнению экспертов, белорусский президент оказался в безвыходной ситуации. «Зная по долгому горькому опыту, что плюрализмом и гуманизмом система Лукашенко никогда не блистала, остается сделать вывод, что вождь, привыкший козырять своей несгибаемостью и унижать, размазывать по стенке соперников, оказался в чрезвычайно отчаянной ситуации», - отметил международный обозреватель Александр Класковский для Naviny.by .

«Крепко стоящим на ногах лидерам не нужен диалог с уголовниками. Монополисту на рынке не нужно ни с кем торговаться. 80% легитимности дают право делать реформы без похода в СИЗО», - написал после "знаменательной" встречи политолог Артем Шрайбман в своем телеграм-канале.

«Сегодня Лукашенко смог удивить, он посетил СИЗО Володарка и встретился с репрессированными, чтобы якобы обсудить с ними поправки в Конституцию. Но на содержание разговора не стоит обращать никакого внимания, т. к. он проходил попросту не на равных: с одной стороны - политзаключенные, а с другой - человек, от которого зависит, доживут ли те до утра. Будет большой ошибкой воспринимать этот шаг отчаяния как реальную альтернативу», - считает российский политолог Максим Кац.

Санкции расширяются

Вдобавок ко всему в понедельник стало известно, что главы МИД стран Евросоюза решили ввести санкции в отношении Лукашенко, хотя ранее такой цели у них не было - в намерения этих государств не входило прекращение сотрудничества с Беларусью.

Требуя освобождения политзаключенных и диалога с обществом, ЕС впервые в истории объявил Лукашенко нелегитимным президентом. Позиции Лукашенко ослабляет и ссора с Западом на восточном фронте. А Россия хоть и поддержала в критический момент после выборов, все же преследует свои интересы и начинает поджимать союзника, оказавшегося в как никогда уязвимой позиции.

На этом фоне заявление пресс-секретаря президента РВ Дмитрия Пескова о том, что в Кремле приветствуют контакты президента Беларуси с оппозицией, можно расценивать как некую похвалу с улыбкой.

Акции продолжаются

Однако и после вышеупомянутых столь неординарных переговоров в субботу на следующий день в Беларуси снова прошла массовая акция протеста, на которой против мирных жителей снова пустили в ход водометы, дубинки и светошумовые гранаты. Количество задержанных достигло 600 человек.