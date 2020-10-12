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Литва отзывает еще шесть дипломатов из Минска
12.10.2020 19:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт – Sputnik. Власти Литвы приняли решение отозвать еще шесть дипломатов из Минска, сообщила телерадиовещательная компания
По ее словам, этим шагом литовская сторона старается остановить процесс ограничения дипломатических контактов между республикой и Беларусью.
Якилайтене уточнила, что Минск не согласился на предложенный компромиссный вариант урегулирования возникшей ситуации с дипломатами и продолжил диалог в ультимативной форме.
С чего все началось
Отношения Беларуси с соседними странами накалились после прошедших 9 августа президентских выборов. В стране продолжаются акции протеста несогласных с тем, что на выборах победил Александр Лукашенко.
На минувшей неделе МИД Беларуси потребовал, чтобы Польша и Литва до 9 октября сократили дипломатическое присутствие в республике. Своих послов из этих стран Минск отозвал для консультаций 5 октября. Такое решение В МИД Беларуси объяснили "однозначно деструктивной деятельностью со стороны указанных стран".
В Варшаве и Вильнюсе в ответ на это заявили, что не будут отзывать своих послов, а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. Тем не менее, своих послов Польша и Литва отозвали, к ним присоединились и другие страны Евросоюза. В итоге по состоянию на сегодняшний день для консультаций отозваны послы Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Чехии, Болгарии, Словакии и Польши. Страну также покинут послы Великобритании и Румынии.
В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с озвученным Минском требованием по отношению к дипмиссиям двух стран Евросоюза. По его словам, оно противоречит диалогу с ЕС и еще больше изолирует белорусские власти.
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Республику покинут дипломатические работники, которые трудились в посольстве в Минске и консульстве в Гродно.
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