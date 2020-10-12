|
Пашинян обвинил Турцию в подстрекательстве к войне
13.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт – Sputnik. Боевые действия в Нагорном Карабахе не начались бы без готовности Турции в них участвовать, заявил в понедельник на встрече с аккредитованными в стране иностранными дипломатами премьер Армении Никол Пашинян.
"Эта война не началась бы, если бы Турция не показала свою готовность полностью участвовать в ней, и, в итоге, Турция не была бы полностью вовлечена", – цитирует его пресс-служба Кабмина.
По словам Пашиняна, боевые действия в регионе начались как продолжение турецко-азербайджанских военных учений.
Армянский премьер отметил, что Турция завербовала наемников в Сирии и членов террористических различных группировок и на своем воздушном транспорте доставила их в зону конфликта.
Пашинян уточнил, что такая политика властей соседней страны направлена на восстановление турецкой империи.
Временное перемирие
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе
В Армении и НКР введено военное положение и впервые
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам премьера, боевые действия в регионе начались как продолжение турецко-азербайджанских военных учений.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)