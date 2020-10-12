ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пашинян обвинил Турцию в подстрекательстве к войне

13.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Боевые действия в Нагорном Карабахе не начались бы без готовности Турции в них участвовать, заявил в понедельник на встрече с аккредитованными в стране иностранными дипломатами премьер Армении Никол Пашинян.

© Sputnik
Карабах благодарен России и Минской группе за посреднические усилия

"Эта война не началась бы, если бы Турция не показала свою готовность полностью участвовать в ней, и, в итоге, Турция не была бы полностью вовлечена", – цитирует его пресс-служба Кабмина.

По словам Пашиняна, боевые действия в регионе начались как продолжение турецко-азербайджанских военных учений.

Армянский премьер отметил, что Турция завербовала наемников в Сирии и членов террористических различных группировок и на своем воздушном транспорте доставила их в зону конфликта.

Пашинян уточнил, что такая политика властей соседней страны направлена на восстановление турецкой империи.

Временное перемирие

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт, которая уже десятки раз подвергалась ракетным ударам.

В Армении и НКР введено военное положение и впервые объявлена всеобщая мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам премьера, боевые действия в регионе начались как продолжение турецко-азербайджанских военных учений.
 
Новости дня
Новости политики
 
Cоорганизаторы фем-группы Координационного совета Шпарага и Мицкевич арестованы на 15 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика