Пашинян обвинил Турцию в подстрекательстве к войне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Боевые действия в Нагорном Карабахе не начались бы без готовности Турции в них участвовать, заявил в понедельник на встрече с аккредитованными в стране иностранными дипломатами премьер Армении Никол Пашинян.

"Эта война не началась бы, если бы Турция не показала свою готовность полностью участвовать в ней, и, в итоге, Турция не была бы полностью вовлечена", – цитирует его пресс-служба Кабмина.

По словам Пашиняна, боевые действия в регионе начались как продолжение турецко-азербайджанских военных учений.

Армянский премьер отметил, что Турция завербовала наемников в Сирии и членов террористических различных группировок и на своем воздушном транспорте доставила их в зону конфликта.

Пашинян уточнил, что такая политика властей соседней страны направлена на восстановление турецкой империи.

Временное перемирие

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт, которая уже десятки раз подвергалась ракетным ударам.

В Армении и НКР введено военное положение и впервые объявлена всеобщая мобилизация . Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

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