ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Cоорганизаторы фем-группы Координационного совета Шпарага и Мицкевич арестованы на 15 суток

13.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 октября. Соорганизаторы фем-группы Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Ольга Шпарага и Юлия Мицкевич арестованы на 15 суток по обвинению в несанкционированном массовом мероприятии, сообщила пресс-служба КС.

Обеих задержали 9 октября, накануне очередной женской акции протеста. Кандидата философских наук, преподавателя ECLAB (Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси) Ольгу Шпарагу вызвали для дачи показаний в Советское РУВД, однако спустя два часа ее мужу стало известно, что она уже находится в ИВС на Окрестина. Шпарагу задерживали 4 октября в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен — Марша освобождения политзаключенных.

Мицкевич была задержана возле офиса, где она работает.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 12 октября. Соорганизаторы фем-группы Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Ольга Шпарага и Юлия Мицкевич арестованы на...
 
Новости дня
Новости политики
 
Литва отзывает еще шесть дипломатов из Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика