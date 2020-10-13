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Штабы белорусской оппозиции согласовали общий план действий

13.10.2020 10:25 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Оппозиция провела экстренную встречу, чтобы обсудить план дальнейших действий.

«В условиях, когда режим пытается расколоть белорусское общество», штабы Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, Координационный совет, а также фонд солидарности BySol провели «экстренную рабочую встречу», - сообщила пресс-служба КС.

Был согласован формат совместной работы по достижению всех народных требований. В списке по-прежнему три основных пункта:

  1. Проведение новых открытых выборов
  2. Расследование преступлений по фактам насилия над мирными гражданами
  3. Освобождение политических заключенных.

Представители оппозиции обсудили также координацию работы фондов помощи пострадавшим на протестах, санкции для чиновников и силовиков, нарушающих закон, а также поддержку тех, кто готов «перейти на сторону народа».

Во встрече участвовали Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, его супруга Вероника, Павел Латушко, представитель Координационного совета Иван Кравцов, ресторатор Вадим Прокопьев.

 
 
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Оппозиция провела экстренную встречу, чтобы обсудить план дальнейших действий.
 
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