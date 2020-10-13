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МИД ФРГ: мирный диалог является выходом из тупика в Беларуси
13.10.2020 10:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт – Sputnik. Германия констатирует, что доверие к заявленным в Беларуси реформам "очень невелико", заявил в интервью
В субботу 10 октября белорусский президент Александр Лукашенко
В ходе необычной встречи стороны обсудили вопросы Конституции, но подробности разговора пока остаются неизвестными по обоюдному решению.
В воскресенье стало известно, что двух участников встречи с президентом в СИЗО
Позиция Кремля
В Москве
"Безусловно, мы приветствуем любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе. И тем более инициированный главой государства, президентом Беларуси", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
© AFP 2020 / SERGEI GAPON
Берлин не доверяет Минску
"Компромиссное предложение по мирному и инклюзивному диалогу в Беларуси, разработанное ОБСЕ, членом которой является Россия, все еще лежит на столе. Без влияния извне, но с честными посредническими усилиями, нацеленными на справедливые и свободные выборы. Александр Лукашенко должен признать, что большинство граждан Беларуси не признает его как президента, чья легитимность подтверждена результатами выборов", – сказал глава МИД Германии.
Отвечая на вопрос, может ли заявленная белорусскими властями конституционная реформа стать компромиссом, Хайко Маас констатировал, что "в ситуации, когда он (президент Беларуси – Sputnik) путем насилия, репрессий и фальсификации выборов хочет утвердиться на правящей должности, доверие по отношению к реформе, опирающейся только на его слово, очень невелико".
По мнению министра иностранных дел ФРГ, "готовность к мирному диалогу является предпосылкой выхода из этого тупика. Поэтому мы, Европейский союз, требуем, чтобы белорусскому народу был предоставлен справедливый шанс решить свое будущее".
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В минувшую субботу белорусский президент провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после президентской кампании.
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