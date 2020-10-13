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Домрачева обратилась к власти: люди хотят быть услышанными

13.10.2020 10:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, герой Беларуси Дарья Домрачева дала совет властям, как можно урегулировать ситуацию в стране, сообщает Sputnik.

В минувшее воскресенье, 11 октября, во время очередной акции протеста в Минске был задержан и сильно избит брат Домрачевой Никита. По словам мужчины, он не участвовал в протесте, а ехал на велосипеде к матери. После этого в соцсетях пользователи требовали от Домрачевой отреагировать на историю с братом и высказать свое отношение к происходящему в стране.

Публичный гнев не решит проблем

Во вторник утром экс-биатлонистка все-таки прервала молчание и поделилась своим видением событий.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чье-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведет", - написала Домрачева в Facebook.

По ее словам, "мы все видим, что в стране проблемы". Но решить их, сотрясая воздух агрессивными словами, нельзя, уверена спортсменка. Она также подчеркнула, что разрешению кризиса абсолютно точно не помогут увольнения, аресты и избиения на улицах.

"Пока очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку", - добавила Домрачева.

Она призналась, что сейчас не видит "своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране".

"А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем "завалили/арестовали/уволили". Не в первобытном же веке живем… Люди хотят быть услышанными", - уверена экс-биатлонистка.

Она призвала всех к спокойствию, что, возможно, по ее мнению, "приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране".

"У всех же эта цель такова?" – заключила она.

Накануне первая ракетка Беларуси Арина Соболенко под бурей критики в соцсетях также высказалась о происходящем в республике. Теннисистка заявила, что выступает против насилия с любой стороны и хочет мира.

Воскресные события прокомментировала еще одна олимпийская чемпионка Надежда Скардино. Бывшая биатлонистка довольно эмоционально отреагировала на задержание брата Домрачевой в Instagram.  

 
Теги: Минск
 
 
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Спустя двое суток после задержания и избиения брата легендарная биатлонистка высказалась о происходящем в стране.
 
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