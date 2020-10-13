Штабы белорусской оппозиции согласовали общий план действий

Оппозиция провела экстренную встречу, чтобы обсудить план дальнейших действий. Встреча состоялась в Вильнюсе 12 октября, в ней участвовали 12 человек.

«В условиях, когда режим пытается расколоть белорусское общество», штабы Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, Координационный совет, а также фонд солидарности BySol провели «экстренную рабочую встречу», - сообщила пресс-служба КС.

Был согласован формат совместной работы по достижению всех народных требований. В списке три основных пункта:

Проведение новых открытых выборов Расследование преступлений по фактам насилия над мирными гражданами Освобождение политических заключенных.

Отметим, что требования отставки Александра Лукашенко в списке нет.

Представители оппозиции обсудили также координацию работы фондов помощи пострадавшим на протестах, санкции для чиновников и силовиков, нарушающих закон, а также поддержку тех, кто готов «перейти на сторону народа».

Во встрече участвовали Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, его супруга Вероника, Павел Латушко, представитель Координационного совета Иван Кравцов, ресторатор Вадим Прокопьев.

Фото Андрей Стрижак

Тем временем в Беларуси

Александр Лукашенко 10 октября лично приехал в СИЗО КГБ, чтобы поговорить с политическими заключенными, существование которых ни он сам, ни его система никогда не признавали в Беларуси.

По итогам встречи Юрию Воскресенскому, координатору штаба Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на пребывание под домашним арестом. Оба выступили на БТ. Воскресенскому президент поручил готовить предложения по изменении конституции. Дмитрий Рабцевич после встречи сказал, что «диалог состоялся», у теперь у него в планах создание IT-компании в ПВТ.

Позже стало известно , что на встрече присутствовал и Сергей Тихановский, где ему было разрешено позвонить жене Светлане. Лидеры оппозиции Павел Латушко и Светлана Тихановская считают , что Лукашенко, приехав лично на переговоры с заключенными, показал свою слабость. Мирные протесты людей возымели действие.

Однако на следующий день после «широкого жеста» во время мирной акции протеста в Минске против ее участников снова пустили в ход водометы, дубинки и светошумовые гранаты. Количество задержанных достигло, по последним данным, более 700 человек.

12 октября, в понедельник, на улицы уже второй раз вышли пенсионеры, которых тоже разгоняли дубинками, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Напомним, акции протеста, которые начались сразу после президентских выборов, продолжаются уже 65 дней.