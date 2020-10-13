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Штабы белорусской оппозиции согласовали общий план действий
13.10.2020 11:29 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Оппозиция провела экстренную встречу, чтобы обсудить план дальнейших действий. Встреча состоялась в Вильнюсе 12 октября, в ней участвовали 12 человек.
«В условиях, когда режим пытается расколоть белорусское общество», штабы Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, Координационный совет, а также фонд солидарности BySol провели «экстренную рабочую встречу», - сообщила пресс-служба КС.
Был согласован формат совместной работы по достижению всех народных требований. В списке три основных пункта:
Отметим, что требования отставки Александра Лукашенко в списке нет.
Представители оппозиции обсудили также координацию работы фондов помощи пострадавшим на протестах, санкции для чиновников и силовиков, нарушающих закон, а также поддержку тех, кто готов «перейти на сторону народа».
Во встрече участвовали Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, его супруга Вероника, Павел Латушко, представитель Координационного совета Иван Кравцов, ресторатор Вадим Прокопьев.
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Тем временем в Беларуси
Александр Лукашенко 10 октября
По итогам встречи Юрию Воскресенскому, координатору штаба Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на пребывание под домашним арестом. Оба
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Однако на следующий день после «широкого жеста» во время мирной
12 октября, в понедельник, на улицы уже второй раз вышли пенсионеры, которых тоже
Напомним, акции протеста, которые начались сразу после президентских выборов, продолжаются уже 65 дней.
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Оппозиция провела экстренную встречу, чтобы обсудить план дальнейших действий. Встреча состоялась в Вильнюсе 12 октября, в ней участвовали 12 человек.
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