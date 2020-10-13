Лукашенко рассказал, кто ходит на протестные акции в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт - Sputnik. Александр Лукашенко посетил сегодня Толочинский консервный завод, осваивающий новые способы и технологии переработки картофеля.

Белорусский лидер познакомился с производственной базой предприятия, проехал по полям, где пообщался с рядовыми работниками.

Директор завода Анатолий Анюховский рассказал, на таких рабочих держится практически все, потому что с наступлением сезона они работают без выходных.

"Мы со всем справимся. С этим народом не справиться нельзя. Люди от земли, работают искренне", - добавил местный управленец.

В ответ на это глава государства заявил, что если бы и в белорусской столице были такие люди, то "мы были бы самыми богатыми".

"А то те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Им заплатят какие-то деньги, они походили-походили, а потом в 5-6 часов бегут в кафе или ресторан, чтобы их потратить", - считает Александр Лукашенко.

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