Польша просит Евросоюз не терроризировать ее деньгами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Польша наложит вето на бюджет Евросоюза, если ЕС будет навязывать ей свои культурные ценности, заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер страны Ярослав Качиньский.

Евросоюз уже давно рассматривает вопрос об ограничении для Польши средств, которые она получает из европейских фондов, из-за того, что Варшава не соблюдает принцип верховенства права. Среди прочего польским властям вменяется в вину негативное отношение к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации и создание "территорий, свободных от ЛГБТ", в ряде населенных пунктов.

"Я назову эти действия по имени: мы имеем дело с попыткой отнять у нас суверенитет даже в сфере культуры", – сказал Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie.

"Сегодня институты Европейского союза, его различные чиновники, какие-то политики, которых поляки никогда никуда не выбирали, требуют от нас, чтобы мы уточнили всю нашу культуру, отвергли все, что для нас важно, потому что им так нравится. Это противоречит нашей декларации о культурном суверенитете, принятой Сеймом до вступления в ЕС. На такие действия согласия не будет. Мы будем защищать нашу идентичность, нашу свободу, суверенитет любой ценой. Мы не позволим терроризировать себя деньгами. Наш ответ на эти действия будет ясен: нет", – добавил глава правящей партии.

Отвечая на вопрос, наложит ли Польша вето на бюджет ЕС, если на Польшу и далее будет оказываться давление, Качиньский ответил: "Будет вето".

"Если угрозы и шантаж будут сохранены, то мы будем твердо отстаивать жизненно важные интересы Польши", – добавил он.

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