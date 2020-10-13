ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польша просит Евросоюз не терроризировать ее деньгами

13.10.2020 12:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Польша наложит вето на бюджет Евросоюза, если ЕС будет навязывать ей свои культурные ценности, заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер страны Ярослав Качиньский.

© Sputnik
Еврокомиссия раскритиковала Польшу за несоблюдение верховенства права

Евросоюз уже давно рассматривает вопрос об ограничении для Польши средств, которые она получает из европейских фондов, из-за того, что Варшава не соблюдает принцип верховенства права. Среди прочего польским властям вменяется в вину негативное отношение к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации и создание "территорий, свободных от ЛГБТ", в ряде населенных пунктов.

"Я назову эти действия по имени: мы имеем дело с попыткой отнять у нас суверенитет даже в сфере культуры", – сказал Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie.

"Сегодня институты Европейского союза, его различные чиновники, какие-то политики, которых поляки никогда никуда не выбирали, требуют от нас, чтобы мы уточнили всю нашу культуру, отвергли все, что для нас важно, потому что им так нравится. Это противоречит нашей декларации о культурном суверенитете, принятой Сеймом до вступления в ЕС. На такие действия согласия не будет. Мы будем защищать нашу идентичность, нашу свободу, суверенитет любой ценой. Мы не позволим терроризировать себя деньгами. Наш ответ на эти действия будет ясен: нет", – добавил глава правящей партии.

Отвечая на вопрос, наложит ли Польша вето на бюджет ЕС, если на Польшу и далее будет оказываться давление, Качиньский ответил: "Будет вето".

"Если угрозы и шантаж будут сохранены, то мы будем твердо отстаивать жизненно важные интересы Польши", – добавил он.

Читайте также: 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Варшава не спешит в угоду европейцам менять свое отношение ни к принципу верховенства права, ни к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.
 
Новости дня
Новости политики
 
МИД ФРГ: мирный диалог является выходом из тупика в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика