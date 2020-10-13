Новые подробности встречи Лукашенко в СИЗО с задержанными оппозиционерами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с экс-претендентом на пост главы республики Виктором Бабарико и другими фигурантами уголовных дел, которые были заведены в предвыборный период и после президентской кампании.

Конституционный диалог в "американке"

Встреча продолжалась четыре с половиной часа. Все это время ее участники обсуждали конституционную реформу.

По словам президента, "страна живет под лозунгом "Даешь диалог".

"Конституцию на улице не напишешь", - сказал Лукашенко, обращаясь к членам Координационного совета и объединенного штаба.

"Я подумал о том, что, исходя из упреков ваших сторонников, что самые радикальные предложения, по всем вопросам, не надо зацикливаться только на Конституции (…) Я на этом смотрю шире. Пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество, что на проблему надо смотреть шире", - добавил президент.

Результаты "диалога с властью"

В эту же субботу арестованному блогеру Сергею Тихановскому разрешили позвонить своей жене Светлане. Супруги в последний раз общались четыре месяца назад.

На следующий день двум собеседникам президента - бизнесмену и политологу Юрию Воскресенскому и директору минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения.

Стало известно, что Рабцевич возвращается к работе в PandaDoc. А Воскресенский намерен подготовить поправки в Конституцию.

Адвокат Максим Знак, назвавший встречу не переговорами, а обменом мнений, был переведен в другую камеру. Его защитники отмечают, что условия содержания - ухудшились.

Виталий Шкляров пожаловался, что давно не был в бане, ее организовали для всех участников встречи с Александром Лукашенко. По его словам, всем дали спокойно помыться и пообщаться между собой.

В понедельник Минский городской суд принял решение не изменять меру пресечения экс-банкиру Виктору Бабарико – он останется под стражей.

Без изменений и комментариев

Информации от еще 6 участников исторической встречи на данный момент нет. Речь идет о

юристе и ведущем медиаторе Беларуси Лилии Власовой, ей инкриминируют уклонение от уплаты налогов

бывшем заместителе председателя "Белгазпромбанка" Сергее Добролете,

бизнесмене, владельце KYKY.org, The Village Беларусь, галереи "У нескладовае" Александре Василевиче,

бывшем и.о. председателя правления "Белгазпромбанка" Кирилле Бадее,

сыне экс-претендента на пост президента совладелеце краудфандинговых площадок Улей и МолаМола Эдуарде Бабарико,

адвокате Илье Салее.

Можно было и отказаться

Ставшая лицом белорусских протестов Мария Колесникова не присутствовала на встрече Александра Лукашенко с представителями оппозиции, которая состоялась в СИЗО КГБ.

Ее адвокат Людмила Казак не смогла пояснить, почему ее подзащитной не было на встрече, мотивировав это тем, что по данному вопросу с Колесниковой общался другой адвокат - Александр Пыльченко.

В эфире "Эхо Москвы" защитник рассказал, что в пятницу Марию посетили двое мужчин, которые предложили ей пообщаться с президентом. По его словам, Колесникова заявила: в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми.

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