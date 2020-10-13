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Новые подробности встречи Лукашенко в СИЗО с задержанными оппозиционерами
13.10.2020 13:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с экс-претендентом на пост главы республики Виктором Бабарико и другими фигурантами уголовных дел, которые были заведены в предвыборный период и после президентской кампании.
Конституционный диалог в "американке"
Встреча продолжалась четыре с половиной часа. Все это время ее участники обсуждали конституционную реформу.
© Sputnik / Алексей Майшев
По словам президента, "страна живет под лозунгом "Даешь диалог".
"Конституцию на улице не напишешь", - сказал Лукашенко, обращаясь к членам Координационного совета и объединенного штаба.
"Я подумал о том, что, исходя из упреков ваших сторонников, что самые радикальные предложения, по всем вопросам, не надо зацикливаться только на Конституции (…) Я на этом смотрю шире. Пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество, что на проблему надо смотреть шире", - добавил президент.
Результаты "диалога с властью"
В эту же субботу арестованному блогеру Сергею Тихановскому разрешили позвонить своей жене Светлане. Супруги в последний раз общались четыре месяца назад.
© Sputnik / Виктор Толочко
На следующий день двум собеседникам президента - бизнесмену и политологу Юрию Воскресенскому и директору минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения.
Стало известно, что Рабцевич возвращается к работе в PandaDoc. А Воскресенский намерен подготовить поправки в Конституцию.
Адвокат Максим Знак, назвавший встречу не переговорами, а обменом мнений, был переведен в другую камеру. Его защитники отмечают, что условия содержания - ухудшились.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Виталий Шкляров пожаловался, что давно не был в бане, ее организовали для всех участников встречи с Александром Лукашенко. По его словам, всем дали спокойно помыться и пообщаться между собой.
В понедельник Минский городской суд принял решение не изменять меру пресечения экс-банкиру Виктору Бабарико – он останется под стражей.
Без изменений и комментариев
Информации от еще 6 участников исторической встречи на данный момент нет. Речь идет о
Можно было и отказаться
Ставшая лицом белорусских протестов Мария Колесникова не присутствовала на встрече Александра Лукашенко с представителями оппозиции, которая состоялась в СИЗО КГБ.
Ее адвокат Людмила Казак не смогла пояснить, почему ее подзащитной не было на встрече, мотивировав это тем, что по данному вопросу с Колесниковой общался другой адвокат - Александр Пыльченко.
В эфире "Эхо Москвы" защитник рассказал, что в пятницу Марию посетили двое мужчин, которые предложили ей пообщаться с президентом. По его словам, Колесникова заявила: в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми.
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Сергей Тихановский утверждает, что рукопожатия не было. А Мария Колесникова вообще предпочла остаться в Жодино.
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