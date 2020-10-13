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Новые подробности встречи Лукашенко в СИЗО с задержанными оппозиционерами

13.10.2020 13:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с экс-претендентом на пост главы республики Виктором Бабарико и другими фигурантами уголовных дел, которые были заведены в предвыборный период и после президентской кампании.

Конституционный диалог в "американке"

Встреча продолжалась четыре с половиной часа. Все это время ее участники обсуждали конституционную реформу. 

© Sputnik / Алексей Майшев
Кремль о встрече Лукашенко в СИЗО: приветствуем любые контакты

По словам президента, "страна живет под лозунгом "Даешь диалог". 

"Конституцию на улице не напишешь", - сказал Лукашенко, обращаясь к членам Координационного совета и объединенного штаба. 

"Я подумал о том, что, исходя из упреков ваших сторонников, что самые радикальные предложения, по всем вопросам, не надо зацикливаться только на Конституции (…) Я на этом смотрю шире. Пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество, что на проблему надо смотреть шире", - добавил президент.   

Результаты "диалога с властью"

В эту же субботу арестованному блогеру Сергею Тихановскому  разрешили позвонить своей жене Светлане. Супруги в последний раз общались четыре месяца назад.

© Sputnik / Виктор Толочко
Двух участников встречи с президентом в СИЗО выпустили на свободу

На следующий день двум собеседникам президента - бизнесмену и политологу Юрию Воскресенскому и директору минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения.

Стало известно, что Рабцевич возвращается к работе в PandaDoc. А Воскресенский намерен подготовить поправки в Конституцию.

Адвокат Максим Знак, назвавший встречу не переговорами, а обменом мнений, был переведен в другую камеру. Его защитники отмечают, что условия содержания - ухудшились.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Участники встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ рассказали, как она прошла

Виталий Шкляров пожаловался, что давно не был в бане, ее организовали для всех участников встречи с Александром Лукашенко. По его словам, всем дали спокойно помыться и пообщаться между собой.

В понедельник Минский городской суд принял решение не изменять меру пресечения экс-банкиру Виктору Бабарико – он останется под стражей.

Без изменений и комментариев

Информации от еще 6 участников исторической встречи на данный момент нет. Речь идет о

  • юристе и ведущем медиаторе Беларуси Лилии Власовой, ей инкриминируют уклонение от уплаты налогов
  • бывшем заместителе председателя "Белгазпромбанка" Сергее Добролете,
  • бизнесмене, владельце KYKY.org, The Village Беларусь, галереи "У нескладовае" Александре Василевиче,
  • бывшем и.о. председателя правления "Белгазпромбанка" Кирилле Бадее,
  • сыне экс-претендента на пост президента совладелеце краудфандинговых площадок Улей и МолаМола Эдуарде Бабарико,
  • адвокате Илье Салее.

Можно было и отказаться

Ставшая лицом белорусских протестов Мария Колесникова не присутствовала на встрече Александра Лукашенко с представителями оппозиции, которая состоялась в СИЗО КГБ.

Ее адвокат Людмила Казак не смогла пояснить, почему ее подзащитной не было на встрече, мотивировав это тем, что по данному вопросу с Колесниковой общался другой адвокат - Александр Пыльченко.

В эфире "Эхо Москвы" защитник рассказал, что в пятницу Марию посетили двое мужчин, которые предложили ей пообщаться с президентом. По его словам, Колесникова заявила: в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми.

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Теги: Минск
 
 
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Сергей Тихановский утверждает, что рукопожатия не было. А Мария Колесникова вообще предпочла остаться в Жодино.
 
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