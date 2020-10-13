ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Член президиума КС Дылевский уехал в Польшу

13.10.2020 14:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Член президиума Координационного совета оппозиции Сергей Дылевский покинул Беларусь из соображений безопасности, сообщили в пресс-службе КС.

© Photo : Пул первого
Новые подробности встречи Лукашенко в СИЗО с задержанными оппозиционерами

В конце прошлой недели появилась информация об увольнении Дылевского с Минского тракторного завода (МТЗ), где он являлся лидером стачкома. Позже в интервью РИА Новости он пояснил, что его вынудили уволиться. "Мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться, то есть меня поставили перед выбором – либо увольняюсь я сам, либо я не увольняюсь, но уволят моих родителей", – рассказал он. Тогда же он говорил, что не планирует покидать Беларусь.

"Член президиума Координационного совета Сергей Дылевский находится в данный момент в Варшаве. Он вынужден был покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность", – отметили в пресс-службе КС.

После президентских выборов 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко, Дылевский возглавил стачечный комитет МТЗ. Затем он вошел в президиум КС, члены которого в настоящее время либо находятся за границей, либо в СИЗО. Так, под арестом – Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова. За границу уехали Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Светлана Алексиевич. 

Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дылевский был последним членом президиума, который находился в Беларуси и оставался на свободе, его соратники либо уехали из страны, либо находятся под стражей.
 
Новости дня
Новости политики
 
Новые подробности встречи Лукашенко в СИЗО с задержанными оппозиционерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика