Член президиума КС Дылевский уехал в Польшу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Член президиума Координационного совета оппозиции Сергей Дылевский покинул Беларусь из соображений безопасности, сообщили в пресс-службе КС.

В конце прошлой недели появилась информация об увольнении Дылевского с Минского тракторного завода (МТЗ), где он являлся лидером стачкома. Позже в интервью РИА Новости он пояснил, что его вынудили уволиться. "Мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться, то есть меня поставили перед выбором – либо увольняюсь я сам, либо я не увольняюсь, но уволят моих родителей", – рассказал он. Тогда же он говорил, что не планирует покидать Беларусь.

"Член президиума Координационного совета Сергей Дылевский находится в данный момент в Варшаве. Он вынужден был покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность", – отметили в пресс-службе КС.

После президентских выборов 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко, Дылевский возглавил стачечный комитет МТЗ. Затем он вошел в президиум КС, члены которого в настоящее время либо находятся за границей, либо в СИЗО. Так, под арестом – Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова. За границу уехали Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Светлана Алексиевич.

Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.

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