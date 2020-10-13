Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская предъявила властям "ультиматум", заявив, что через 13 дней в стране начнется забастовка всех предприятий, если требования оппозиции не будут выполнены.

В Генеральной прокуратуре заявили, что "ультиматуму" Тихановской властям Беларуси об отставке Лукашенко и забастовке предприятий может быть дана правовая оценка. Достоверность и авторство призывов к забастовке будут изучать.

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: (белорусский лидер Александр – Sputnik) Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключенные должны быть освобождены", - говорится в сообщении Тихановской в Telegram-канале.

В нем отмечается, что если до 25 октября требования оппозиции не будут выполнены, "вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом", и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".

"У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", – заявила Тихановская.

По ее словам, оппозиция много раз говорила, что готова к диалогу и переговорам с властями, но "разговор за решеткой – это не диалог".

"Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам – не диалог. Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь белорусский народ. Но мы этого не допустим", – подчеркнула политик.

Не первая попытка

Ранее белорусская оппозиция уже призывала предприятия страны к забастовкам, на ряде из них были образованы стачечные комитеты. Однако полномасштабная забастовка не состоялась, на некоторых предприятиях, например, на Беларуськалии, были нарушены отдельные технологические процессы. Сейчас белорусские государственные предприятия работают в обычном режиме.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.

После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, его расследует СК.

Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Беларуси и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.

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