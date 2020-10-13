Лавров: Россия может прекратить диалог с Евросоюзом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Россия может прекратить диалог с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Накануне главы МИД стран Евросоюза достигли политического решения по антироссийским санкциям в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, технические органы союза займутся завершением процедуры.

"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора – наверно, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят", - сказал Лавров на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, Брюссель ведет себя неприемлемо в инциденте с Навальным. "Я не буду подробно вдаваться в факты, которых предостаточно, того, как Евросоюз совершенно неподобающе, неприемлемо ведет себя в связи с тем же инцидентом с Навальным", - сказал Лавров.

Министр добавил, что Москва хочет понимать, можно ли хотя бы какой-нибудь бизнес вести с Евросоюзом в нынешних условиях.

Лавров отметил, что России пора перестать оглядываться на европейских партнеров и ориентироваться на их оценки. "Нам надо перестать рассматривать наших западных коллег, в том числе ЕС, в качестве источника оценок нашего поведения, оценок, которым мы начинаем следовать и как бы мерить себя тем самым аршином", - уточнил глава МИД РФ.

Российский министр прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что "важно расстаться с иллюзией, будто Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнера ЕС".

"Это очень серьезное заявление из уст высшего официального лица Еврокомиссии и, мне кажется, что нам нужно перестать оглядываться на эти оценки", - подчеркнул Лавров.

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