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Боррель: готовится пакет новых санкций против Беларуси и Лукашенко
13.10.2020 19:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт – Sputnik. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель во время разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым рассказал ему о подготовке нового пакета санкций по Беларуси, говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
"Верховный представитель пояснил, что Совет глав МИД ЕС 12 октября политически одобрил начало подготовки следующих санкций, в том числе против Александра Лукашенко", – говорится в документе.
Там также отмечается, что в беседе с Лавровым Боррель подтвердил единую позицию ЕС – союз поддерживает независимость и суверенитет республики.
При этом политик выразил сожаление, что Беларусь как государство-участник ОБСЕ не откликнулось на предложение начать национальный диалог при посредничестве этой организации, и призвал Россию поддержать данную инициативу.
Санкции
Напомним, что отношения с соседними странами накалились после
Европейский союз опубликовал неделю назад в собственном Официальном журнале список из 44 белорусских чиновников, против которых
В свою очередь Беларусь приняла
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В беседе с Лавровым Боррель подтвердил единую позицию ЕС – союз поддерживает независимость и суверенитет республики.
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