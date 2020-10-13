Боррель: готовится пакет новых санкций против Беларуси и Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель во время разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым рассказал ему о подготовке нового пакета санкций по Беларуси, говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

"Верховный представитель пояснил, что Совет глав МИД ЕС 12 октября политически одобрил начало подготовки следующих санкций, в том числе против Александра Лукашенко", – говорится в документе.

Там также отмечается, что в беседе с Лавровым Боррель подтвердил единую позицию ЕС – союз поддерживает независимость и суверенитет республики.

При этом политик выразил сожаление, что Беларусь как государство-участник ОБСЕ не откликнулось на предложение начать национальный диалог при посредничестве этой организации, и призвал Россию поддержать данную инициативу.

Санкции

Напомним, что отношения с соседними странами накалились после президентских выборов , которые прошли в Беларуси 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных с тем, что на выборах победил Лукашенко.

Европейский союз опубликовал неделю назад в собственном Официальном журнале список из 44 белорусских чиновников, против которых введены персональные санкции . В него, в частности, вошли глава МВД Юрий Караев и председатель ЦИК Лидия Ермошина.

В свою очередь Беларусь приняла ответные санкции против ЕС. Минск составил свои "черные" списки, однако не стал их обнародовать.

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