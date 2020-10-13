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Члены КС Родненков и Богрецов проводят переговоры в Москве

14.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Члены оппозиционного Координационного совета Антон Родненков и Максим Богрецов в настоящее время находятся в Москве и ведут переговоры с аналитиками и экспертами, сообщило издание "КоммерсантЪ".

© Photo : Пул первого
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До последнего времени Родненков, являющийся пресс-секретарем КС и покинувший Беларусь в начале сентября, находился в Украине, а Богрецов, старший вице-президент крупнейшей белорусской IT-компании EPAM, – в Минске. По их словам, они прибыли в Москву, чтобы провести встречи с аналитическими и экспертными кругами РФ.

"Мы видим, что в России нас немножко неправильно видят, очень много стереотипов накладывается насчет того, кто мы и чего мы хотим. Собственно говоря, приехали посмотреть, рассказать про нас", – сказал Богрецов.

Он также уточнил, что сейчас ведутся переговоры с профильными специалистами, занимающимися вопросами внешней политики, а также экономики.

Богрецов отметил, что на встречах зачастую поднимаются существующие экономические проблемы в отношениях Беларуси и России, которые нужно решать для более плодотворного сотрудничества между странами.

"Экономические связи с Россией должны использоваться по полной программе и усугубляться! И в этом смысле у нас, кстати, очень хорошие консультации здесь", – заявил он.

Специальный Координационный совет был создан в Беларуси по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. 19 августа совет собрался впервые, были выбраны члены президиума и принята резолюция. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту формирования Координационного совета по статье "Призывы к захвату власти" УК Беларуси. Дело расследует Следственный комитет.

В настоящее время из членов президиума КС в Беларуси остаются Мария Колесникова, медиатор Лилия Власова и адвокат Максим Знак, которые находятся под стражей. Остальные – экс-дипломат Павел Латушко, бывший лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, сопредседатель незарегистрированной партии БХД Ольга Ковалькова и писатель Светлана Алексиевич – уехали из республики за границу.

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Теги: Минск
 
 
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По словам членов КС, они прибыли в Москву, чтобы провести переговоры с аналитическими и экспертными кругами.
 
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