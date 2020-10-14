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Совет Европы обратился к властям Беларуси
14.10.2020 11:21 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Совет Европы призвал Минск к прекращению насилия и началу диалога с гражданским обществом.
Руководство СЕ выступило с совместным заявлением к белорусским властям, где призвало начать подлинный уважительный диалог с гражданами страны. Заявление
"Мы самым решительным образом осуждаем любое дальнейшее применение насилия в Беларуси, включая несоразмерное использование силы властями против участников протестов", - говорится в заявлении.
Основные пункты документа:
Руководство СЕ также призывает к неукоснительному соблюдению прав журналистов. "Массовые аресты мирных участников протестов и многочисленные случаи жестокого обращения с ними недопустимы на нашем континенте", - говорится в заявлении..
В состав Союза входят 47 стран.
Насилие в Беларуси не прекращается
13 октября
Ранее сообщалось, что
Санкции Евросоюза – ответ на непрекращающееся насилие со стороны правоохранителей в отношении к мирным протестующим в Беларуси. Протесты в стране длятся с 9 августа, когда прошли президентские выборы, результаты которых не удовлетворили многих избирателей.
На улицы вышли даже пенсионеры, против которых 12 октября правоохранители
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Совет Европы призвал Минск к прекращению насилия и началу диалога с гражданским обществом.
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