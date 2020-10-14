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Совет Европы обратился к властям Беларуси

14.10.2020 11:21 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Совет Европы призвал Минск к прекращению насилия и началу диалога с гражданским обществом.

Руководство СЕ выступило с совместным заявлением к белорусским властям, где призвало начать подлинный уважительный диалог с гражданами страны. Заявление появилось на сайте Совета Европы 13 октября.

"Мы самым решительным образом осуждаем любое дальнейшее применение насилия в Беларуси, включая несоразмерное использование силы властями против участников протестов", - говорится в заявлении.

Основные пункты документа:

  • Массовые аресты мирных участников протестов и многочисленные случаи жестокого обращения с ними недопустимы на нашем континенте.
  • СЕ подтверждает свою позицию о том, что все задержанные на акйиях должны быть освобождены.
  • Переговоры по поводу выхода из кризиса и конструктивных реформ невозможно вести только с проправительственными силами, в них необходимо участие тех, кто находится в оппозиции к властям.
  • Совет Европы готов помочь Беларуси на пути к проведению подлинных реформ.

Руководство СЕ также призывает к неукоснительному соблюдению прав журналистов. "Массовые аресты мирных участников протестов и многочисленные случаи жестокого обращения с ними недопустимы на нашем континенте", - говорится в заявлении..

В состав Союза входят 47 стран.

Насилие в Беларуси не прекращается

13 октября стало известно, что главы дипломатических служб Евросоюза единогласно договорились о применении санкций в отношении Александра Лукашенко, внести его в список с другими новыми лицами.

Ранее сообщалось, что вопрос о введении персональных санкций обсуждался накануне в Люксембурге. Триггером для введения санкций стала тайная инаугурация Лукашенко, прошедшая 23 сентября. Вечером этого дня в Минске люди вышли на улицы на митинг протеста, на котором жестко действовали силовики.

Санкции Евросоюза – ответ на непрекращающееся насилие со стороны правоохранителей в отношении к мирным протестующим в Беларуси. Протесты в стране длятся с 9 августа, когда прошли президентские выборы, результаты которых не удовлетворили многих избирателей.

На улицы вышли даже пенсионеры, против которых 12 октября правоохранители применили слезоточивый газ. Пожилых людей грубо задерживали и отправляли в СИЗО. 

 
Теги: Минск
 
 
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Совет Европы призвал Минск к прекращению насилия и началу диалога с гражданским обществом.
 
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