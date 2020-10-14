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Стали известны новые подробности встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ
14.10.2020 12:05 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Заключенным, к которым 10 октября приехал президент, было предложено поддержать разработку новой Конституции Беларуси в обмен на освобождение,
Такой негласный ультиматум был поставлен со стороны Александра Лукашенко. Два участника встречи, согласившихся на интервью БТ, были выпущены в этот же вечер из СИЗО под домашний арест. 13 октября еще два заключенных были освобождены.
По БТ был показан лишь короткий сюжет разговора без реакции участников на слова президента. В то же время адвокат Антон Гашинский, защитник политтехнолога Виталия Шклярова, отметил изданию, что встреча проходила «на повышенных тонах».
«Больше всех возмущался Сергей Тихановский, он высказал, что думает о Лукашенко», - рассказал Гашинский Русской службе «Голоса Америки». Несмотря на это, напомним, Тихановскому было разрешено позвонить жене Светлане.
Сам Лукашенко, по словам адвоката, был готов к разговору и чувствовал себя хозяином положения. У него при себе были досье всех участников встречи.
«Сначала стороны обменялись взаимными упреками, Лукашенко приводил какие-то контрдоводы. Потом все высказали свое мнение. Ну и потом договорились, что следующая встреча должна обязательно состояться, и желательно, чтобы все были к этому времени уже на свободе», - рассказал Гашинский.
Адвокат считает, что сам факт визита Лукашенко в СИЗО и встречи говорит о возможности освобождения всех заключенных.
«Какой-то план и властей уже есть, чтобы двигаться в эту сторону. Сразу после встречи отпустили Рабцевича и Воскресенского. Почему именно их, я затрудняюсь сказать», - сказал Гашинский.
Гашинский сообщил, что Виталий Шкляров также обратился к Лукашенко, однако заявил, что раскроет содержание обращения только после того, как его подзащитный будет на свободе.
История вопроса
Александр Лукашенко 10 октября
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Заключенным, к которым 10 октября приехал президент, было предложено поддержать разработку новой Конституции Беларуси в обмен на освобождение, передает русская...
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