Стали известны новые подробности встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ

Заключенным, к которым 10 октября приехал президент, было предложено поддержать разработку новой Конституции Беларуси в обмен на освобождение, передает русская служба «Голоса Америки».

Такой негласный ультиматум был поставлен со стороны Александра Лукашенко. Два участника встречи, согласившихся на интервью БТ, были выпущены в этот же вечер из СИЗО под домашний арест. 13 октября еще два заключенных были освобождены.

По БТ был показан лишь короткий сюжет разговора без реакции участников на слова президента. В то же время адвокат Антон Гашинский, защитник политтехнолога Виталия Шклярова, отметил изданию, что встреча проходила «на повышенных тонах».

«Больше всех возмущался Сергей Тихановский, он высказал, что думает о Лукашенко», - рассказал Гашинский Русской службе «Голоса Америки». Несмотря на это, напомним, Тихановскому было разрешено позвонить жене Светлане.

Сам Лукашенко, по словам адвоката, был готов к разговору и чувствовал себя хозяином положения. У него при себе были досье всех участников встречи.

«Сначала стороны обменялись взаимными упреками, Лукашенко приводил какие-то контрдоводы. Потом все высказали свое мнение. Ну и потом договорились, что следующая встреча должна обязательно состояться, и желательно, чтобы все были к этому времени уже на свободе», - рассказал Гашинский.

Адвокат считает, что сам факт визита Лукашенко в СИЗО и встречи говорит о возможности освобождения всех заключенных.

«Какой-то план и властей уже есть, чтобы двигаться в эту сторону. Сразу после встречи отпустили Рабцевича и Воскресенского. Почему именно их, я затрудняюсь сказать», - сказал Гашинский.

Гашинский сообщил, что Виталий Шкляров также обратился к Лукашенко, однако заявил, что раскроет содержание обращения только после того, как его подзащитный будет на свободе.

И​стория вопроса

Александр Лукашенко 10 октября лично приехал в СИЗО КГБ, чтобы поговорить с политическими заключенными, существование которых ни он сам, ни его система никогда не признавали в Беларуси.

По итогам встречи Юрию Воскресенскому, координатору штаба Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на пребывание под домашним арестом. Оба выступили на БТ. Воскресенскому президент поручил готовить предложения по изменении конституции. Дмитрий Рабцевич после встречи сказал, что «диалог состоялся», у теперь у него в планах создание IT-компании в ПВТ.

Позже стало известно , что на встрече присутствовал и Сергей Тихановский, где ему было разрешено позвонить жене Светлане. Лидеры оппозиции Павел Латушко и Светлана Тихановская считают , что Лукашенко, приехав лично на переговоры с заключенными, показал свою слабость. Мирные протесты людей возымели действие.

Однако на следующий день после «широкого жеста» во время мирной акции протеста в Минске против ее участников снова пустили в ход водометы, дубинки и светошумовые гранаты. Количество задержанных достигло, по последним данным, более 700 человек.

12 октября, в понедельник, на улицы уже второй раз вышли пенсионеры, которых тоже разгоняли дубинками, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Напомним, акции протеста, которые начались сразу после президентских выборов, продолжаются уже более двух месяцев.