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Встреча Лукашенко с оппозицией: власти пояснили, почему не было Колесниковой
14.10.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 окт – Sputnik. Представительницу Координационного совета Марию Колесникову не приглашали на
Встреча длилась четыре часа, Александр Лукашенко
© Sputnik / Алексей Майшев
Адвокат Колесниковой Александр Пыльченко в эфире "Эхо Москвы" рассказал, что его подзащитную посетили двое мужчин, которые предложили ей пообщаться с президентом. Колесникова, по словам адвоката, заявила, что оставаться в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми.
Telegram-канал "Пул Первого" отреагировал на заявление Пыльченко и сообщил, что данную информацию решил подтвердить или опровергнуть.
"Вот какой ответ мы получили: на встречу ее не приглашали", - сообщает Telegram-канал.
В сообщении со ссылкой на других участников встречи также отмечается, что присутствующие до прибытия президента не знали, куда и для чего их привезли.
Уголовное
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