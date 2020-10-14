Встреча Лукашенко с оппозицией: власти пояснили, почему не было Колесниковой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт – Sputnik. Представительницу Координационного совета Марию Колесникову не приглашали на встречу с президентом , которая прошла на минувшей неделе в СИЗО КГБ.

Встреча длилась четыре часа, Александр Лукашенко обсудил с задержанными Конституционную реформу.

Адвокат Колесниковой Александр Пыльченко в эфире "Эхо Москвы" рассказал, что его подзащитную посетили двое мужчин, которые предложили ей пообщаться с президентом. Колесникова, по словам адвоката, заявила, что оставаться в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми.

Telegram-канал "Пул Первого" отреагировал на заявление Пыльченко и сообщил, что данную информацию решил подтвердить или опровергнуть.

"Вот какой ответ мы получили: на встречу ее не приглашали", - сообщает Telegram-канал.

В сообщении со ссылкой на других участников встречи также отмечается, что присутствующие до прибытия президента не знали, куда и для чего их привезли.

Уголовное дело о призывах к захвату власти по факту создания Координационного совета Генеральная прокуратура Беларуси возбудила 19 августа. Колесникова является одной из трех обвиняемых по данному делу , двое других – ее соратники, адвокаты Максим Знак и Илья Салей. Им предъявлено обвинение по статье, максимальная санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Колесникова содержится под стражей в следственной тюрьме в Жодино, суд оставил ее там до 8 ноября.

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